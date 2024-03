Futuro Maignan, la mossa del Milan sblocca la situazione

Il Milan proverà nelle prossime ore a sbloccare la questione relativa al futuro di Mike Maignan, portiere titolarissimo ed intoccabile.

Una delle buone notizie delle ultime ore in casa Milan è il recupero lampo di Mike Maignan. Il portiere francese infatti era uscito malconcio ed anzitempo dalla sfida europea sul campo dello Slavia Praga. Colpa di una botta violenta al ginocchio che ha procurato dolore evidente al portiere.

Maignan ci sarà dunque oggi sul campo del Verona, dove il Milan cercherà di proseguire il momento positivo tra campionato e coppa. Ma intanto si gioca anche un’altra partita al di fuori del rettangolo verde, quella relativa al destino dell’ex numero 1 del Lille ed al suo contratto con i rossoneri.

Come è noto, Maignan ha un accordo valido con il Milan fino al 30 giugno 2026. Dunque una scadenza tutt’altro che prossima, ma il club rossonero sa bene di doversi muovere in anticipo per evitare brutte sorprese, come accaduto con il suo predecessore Gianluigi Donnarumma.

Contatti già programmati fra il Milan e Maignan

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per arrivare a dama e trovare un nuovo accordo. Maignan infatti, per restare a lungo al Milan, chiede un contratto diverso, anche più conveniente dal punto di vista economico. Ad oggi il portiere percepisce 2,8 milioni netti a stagione, la sua intenzione è di arrivare ad un ingaggio simile a quello che percepisce Rafa Leao (5 fissi +2 di bonus).

Una situazione intricata che la dirigenza Milan vuole risolvere, semplicemente perché Maignan è un punto fermo della squadra e non c’è alcuna volontà di cederlo al miglior offerente in estate. Certo, la proprietà RedBird non ha mai escluso una cessione importante, come quella di Tonali lo scorso anno, per poter finanziare il mercato in entrata. Ma un tentativo per blindare Magic Mike lo si farà.

Secondo il Corriere dello Sport, Maignan ed i dirigenti rossoneri si dovrebbero aggiornare nelle prossime settimane. La volontà del Milan è di trovare un principio di accordo entro la fine della stagione, così da proporre un contratto nuovo di zecca al portiere e convincerlo a restare, non dando ascolto alle voci sul Bayern Monaco o su altri club europei.

Le sensazioni sono positive, anche se c’è ancora da lavorare ai fianchi di Maignan e dei suoi agenti. Il portiere a Milanello sta bene e ha voglia di continuare, ma alle condizioni giuste. Ad oggi il Milan non vuole neanche prendere in considerazione delle alternative al proprio numero uno, convinto di blindarlo.