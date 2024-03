Il gol di Pulisic in Verona-Milan è speciale: raggiunto un traguardo storico

Christian Pulisic entra nella storia del Milan: l’americano porta il club rossonero a raggiungere uno straordinario traguardo

Inarrestabile Christian Pulisic. Come un vero supereroe, il nuovo idolo della Milano rossonera sta scrivendo pagine importantissime nella storia del club. Fondamentale per la rimonta in campionato che ha permesso agli uomini di Pioli di superare di slancio la Juventus di Allegri, con il suo preziosissimo gol all’Hellas Verona l’americano è riuscito a iscrivere per sempre il suo nome nel libro dei primati di uno dei club più blasonati e titolati al mondo.

Se la consueta giocata da fuoriclasse di Theo Hernandez e la perla finale di Chukwueze hanno in qualche modo offuscato il gol di Pulisic, peraltro importantissimo per il risultato finale, gli appassionati di numeri e statistiche non possono non aver evidenziato con un circoletto rosso sul proprio taccuino la rete dell’attaccante a stelle e strisce. Un gol che non vale come tutti gli altri.

E questo non solo perché si tratta della sua rete numero 9 in Serie A e numero 11 in tutte le competizioni (record personale eguagliato), ma anche e soprattutto perché è stata la marcatura che ha permesso al Milan di entrare in un club molto elitario, quello delle sole tre squadre che in Serie A sono riuscite in così poco tempo a raggiungere un traguardo da invidia.

Gol da record per Pulisic: l’americano entra nella storia del Milan

Per l’andamento della partita, la marcatura messa a segno nella trasferta del Bentegodi da Pulisic è stata fondamentale. Con il suo gol l’americano è riuscito infatti a mettere un bel punto esclamativo sulla partita, permettendo alla squadra di Pioli di gestire il match, al di là del brivido regalato dal super-gol di Noslin per il momentaneo 2-1.

Tuttavia, per una volta il gol messo a segno dall’attaccante rossonero vale molto più di tre punti. L’uomo che ha scritto una pagina importantissima nella storia del Milan è proprio l’americano. Una pagina che gli permetterà di rimanere per sempre impresso nel cuore di tutti i tifosi rossoneri.

Grazie a Pulisic, e in generale ai tre gol messi a segno nella sfida del Bentegodi, anche il Milan è entrato nel club elitario delle squadre che in Serie A hanno messo a segno 5000 o più reti. E in particolare il gol numero 5000 è stato proprio quello dell’americano.

E poco importa se, prima dei rossoneri, a riuscirci erano state la Juventus prima e l’Inter poi. Resta comunque un primato importantissimo per un club sempre competitivo e in molti casi vincente non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Europa.

E il fatto poi che a “regalarglielo”, simbolicamente, sia stato un calciatore arrivato in estate nello scetticismo generale da parte dei tifosi delle squadre avversarie, è forse ancora più significativo di come nel calcio ciò che conta di più alla fine siano solo i fatti.