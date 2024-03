Le squadre favorite nelle coppe europee 2023/24: chi vincerà la Champions League, l’Europa League e la Conference League?

Il calcio è uno degli sport più seguiti al mondo, e ogni tifoseria segue la propria squadra in qualunque stadio per offrire il proprio supporto emotivo, oltre che psicologico. A tal proposito, le competizioni di maggior prestigio vengono giocate proprio in ambito europeo, e si tratta nella fattispecie della Champions League, dell’Europa League e della più recente Conference League.

Ci sono state nel corso degli anni molte partite memorabili, altre invece sono state drammaticamente segnate dagli errori arbitrali che hanno indirizzato l’andamento del match.

Tuttavia, quest’ultimo fattore è stato ridotto ai minimi termine grazie all’ausilio del VAR, e il futuro sembra ancora più radioso da questo punto di vista: si consiglia di leggere il contenuto dell’intervista realizzata da ExpressVPN all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sulla tecnologia del VAR, così da comprendere le possibili evoluzioni e i benefici scaturiti.

Al di là degli aspetti sopracitati, è sempre difficile riuscire a individuare le possibili vincitrici nelle ambiziose tre coppe europee, ma è altrettanto evidente quali sono i team più in forma nella stagione di riferimento. Alla luce di quanto descritto: chi vincerà nelle rispettive coppe europee 2023/24?

Conference League 2023/2024: le favorite

La Conference League è una competizione europea ideata e lanciata da appena due edizioni, quella del 2021/22 e quella del 2022/23, rispettivamente vinte dalla Roma e dal West Ham. La stagione 2023/24 appare molto equilibrata in Conference, ma ancora una volta le favorite sono un’inglese e un’italiana: di chi si tratta?

1) Aston Villa

La squadra inglese sta dimostrando di saper giocare a calcio come non aveva mai fatto prima. L’Aston Villa ha grinta, cuore e tanta qualità in mezzo al campo, e alla squadra non mancano nemmeno dei sostituti all’altezza in grado di entrare per cambiare la partita. Senza alcun dubbio si tratta della favorita numero 1 alla vittoria della Conference League, visti anche i risultati miracolosi raggiunti attualmente in Premier League.

2) Fiorentina

La squadra di Vincenzo Italiano ha già perso la finale contro il West Ham durante l’edizione 2022/23, ma ha saputo battersi con onore perdendo il match soltanto negli ultimi minuti in seguito ad un contropiede letale. La Fiorentina ha sicuramente qualche pecca difensiva, avendo calciatori forse troppo lenti e fisici per giocare come desidera l’allenatore, ma le sue doti offensive permettono di sognare in grande per la vittoria della Conference League.

Europa League 2023/24: le favorite

L’Europa League è un trofeo molto rinomato, il secondo dopo la Champions League, e per questo le grandi squadre dei principali campionati del continente non lo snobbano come magari accadeva in passato. Ci sono tantissimi fuoriclasse e team di assoluto livello all’edizione 2023/24: ma chi è favorito?

1) Liverpool

La squadra di Jurgen Klopp potrebbe rientrare tranquillamente tra le favorite a vincere la Champions League, quindi inevitabilmente è la candidata numero 1 alla vittoria finale dell’Europa League 2023/24. I Reds sono una macchina da guerra, e hanno in rosa alcuni dei calciatori più forti al mondo.

2) Milan

Il Milan ha esperienza in campo europeo e ha dimostrato di potersela giocare con chiunque nonostante gli evidenti limiti difensivi. Dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League (stagione 2022/23), i rossoneri guidati da Leao e Pulisic sono pronti a dare battaglia su qualunque campo per tentare di vincere l’Europa League in questa suggestiva edizione.

3) Bayer Leverkusen

Stagione da record per i tedeschi del Bayer Leverkusen, per cui non si può che considerare questa squadra una delle favorite per la vittoria finale del trofeo europeo. In campionato la vittoria è ormai vicina: la solidità difensiva combinata con l’immensa qualità offensiva ha reso il Leverkusen un team fortissimo e completo.

Champions League 2023/24: le favorite

La cosiddetta coppa dalle grandi orecchie è in attesa di scoprire la squadra vincitrice dell’edizione 2023/24. Si tratta della competizione più importante in assoluto, e sono tanti i team contendenti che sognano di poter aggiungere un nuovo trofeo alla loro già ricca bacheca. Ma quali sono le squadre favorite attualmente?

1) Manchester City

Il City di Guardiola è la squadra campione in carica, ragion per cui potrebbe bissare il successo. Non si tratta soltanto dei grandi numeri, bensì dell’ennesima stagione giocata con ritmi forsennati e tramite un meccanismo tecnico-tattico assolutamente dominante. I giocatori chiave ormai non si contano più nella rosa, e il Manchester City ha infatti dimostrato di non essere guidato soltanto da Haaland e De Bruyne.

2) Real Madrid

I blancos sono i più vincenti – per distacco – nella storia della Champions League, e ogni edizione ‘rischiano’ di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Finché alla guida tecnica resta Carlo Ancelotti, uno degli allenatori di maggior successo nel mondo del calcio, per il Real Madrid tutto è possibile. Nonostante qualche passo falso, una squadra con Bellingham e Vinicius Jr. non può che essere quantomeno la seconda favorita nella competizione che vede battersi tra loro i club più forti del continente.