Milan, come stanno Maignan e Kalulu: le ultime sugli infortuni

Problemi fisici per due calciatori del Milan che si sarebbero infortunati durante la partita di ieri contro l’Hellas Verona vinta per 3-1.

Vola il Milan prima della sosta per le nazionali. Un altro successo massiccio e meritato in trasferta, sul campo di un Hellas Verona che stava vivendo a sua volta un momento di crescita positiva. La forza e la preponderanza di Theo Hernandez e compagni ha avuto la meglio sui rivali, da qui nasce il legittimo 3-1 finale.

La classifica sorride agli uomini di Stefano Pioli, che con i risultati della 29.a giornata di campionato si ritrovano a +3 dalla Juventus e con il secondo posto ormai in tasca. L’Inter, nonostante la frenata contro il Napoli, appare ancora irraggiungibile, ma intanto il Milan si sta mettendo in una posizione molto comoda per l’obiettivo Champions League.

Sorride meno invece l’infermeria dopo l’incontro di ieri al Bentegodi. Come scrive il Corriere della Sera, in casa Milan c’è ansia per due calciatori importanti vittime di infortuni o problemi fisici durante la partita vinta. Oggi se ne saprà di più, ma intanto facciamo il punto della situazione.

Le ultime sugli infortuni di Maignan e Kalulu

I due calciatori usciti malconci da Verona-Milan sono entrambi di nazionalità francese: il portiere Mike Maignan ed il difensore Pierre Kalulu, quest’ultimo alla prima da titolare dopo il lungo stop proprio per infortunio. Come detto le loro condizioni verranno valutate in maniera approfondite nelle prossime ore.

Maignan, che già era in dubbio per la sfida del Bentegodi dopo il trauma contusivo al ginocchio subito contro lo Slavia Praga, ha avuto nel finale di partita un risentimento muscolare alla coscia. Presumibilmente accusato dopo la parata in ‘estirada’ sul tiro di Swiderski al 90′ minuto. Ansia per il Milan ma anche per la nazionale francese, che dovrà capire se poterlo utilizzare nelle prossime due partite di preparazione a Euro 2024.

Più serio e dalla diagnosi certa lo stop di Kalulu, che ha giocato solo un tempo ieri contro il Verona. Il difensore classe 2000 si è dovuto arrendere ad una piccola distorsione al ginocchio, molto dolorosa e che ha subito spaventato il calciatore ex Lione. Anche in questo caso si attende comunque il responso degli esami strumentali, per capire se sia solo un danno parziale e di poco conto o l’ennesimo stop prolungato di una stagione sventurata per Kalulu.

Per fortuna del Milan c’è la sosta per le nazionali che permetterà a molti di recuperare, tirare il fiato e riprendere la condizione giusta. Al rientro subito una delicata trasferta a Firenze nel sabato di Pasqua.