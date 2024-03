Milan, il rinnovo è in stand-by: si decide tutto a maggio

Il Milan non vuole affrettare i tempi per il suo titolare. Si deciderà tutto nell’ultimo mese della stagione, prima dell’estate.

Durante la sosta per le nazionali, scattata ufficialmente dopo l’ultimo weekend di campionato, ci sarà tempo e spazio per parlare e discutere dei futuri programmi dei vari club. Il Milan in particolare farà il punto della situazione sulle questioni più annose, magari mettendo qualche tassello iniziale sul mercato che verrà.

Uno degli argomenti sempre di attualità in tal senso riguarda i calciatori da blindare e rinnovare. Vi sono alcune situazioni che il Milan deve prendere di petto e valutare il prima possibile, per evitare di ridursi all’ultimo minuto e farsi trovare impreparato. Sono ancora freschi i ricordi degli addii a parametro zero dolorosi di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, lasciati partire a zero euro nonostante la loro importanza in rosa.

Ad oggi sono 5 i calciatori della rosa del Milan che hanno il contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Tutte situazioni diverse, da affrontare singolarmente. In un caso in particolare il club rossonero ha preso una decisione: se ne riparlerà soltanto a fine stagione, senza fretta alcuna, con tanto di appuntamento già fissato.

Tutto rimandato a fine stagione: le ultime sul difensore

Tra i calciatori in scadenza spicca un elemento che è stato centrale per gli schemi del Milan negli ultimi anni. Ovvero Simon Kjaer, difensore centrale d’esperienza che ha avuto il merito, quando sbarcato a Milanello nel 2020, di dare consistenza e preponderanza fisica al club rossonero.

Come detto il contratto di Kjaer terminerà ufficialmente tra esattamente 3 mesi e mezzo. Ma il Milan non ha nessuna fretta in tal senso. La situazione è la seguente: il danese ha voglia di restare, non ha ancora ascoltato proposte da altri club ed è concentrato solo sul Milan e sull’Europeo con la nazionale scandinava da disputare come capitano.

La squadra di Pioli invece non ha ancora sciolto le riserve, indecisa se prolungare almeno di un altro anno il suo contratto oppure se lasciarlo partire e puntare su un nuovo rinforzo più giovane e di prospettiva. Ogni decisione, come riportato dal cronista Nicolò Schira, sarà presa a maggio. Già fissato un dialogo serrato tra il Milan e gli agenti di Kjaer per trovare una soluzione e decretare il futuro del numero 24.

Maggio sarà un mese decisivo anche per gli altri milanisti in scadenza, in particolare per i due attaccanti Olivier Giroud e Luka Jovic, che saranno valutati solo al termine del campionato. Difficile, quasi impossibile, che venga invece rinnovato il contratto di Antonio Mirante e Mattia Caldara, anche loro vicini a svincolarsi.