Zirkzee, brutte notizie per il Milan: decisione presa

Joshua Zirkzee è il primo obiettivo per il Milan in vista della prossima estate: arrivano, però, brutte notizie per i rossoneri

Joshua Zirkzee. Il bomber olandese ha stregato la Serie A intera in questa stagione: un rendimento superlativo per l’attaccante che, schierato prima punta da Thiago Motta per sopperire alla partenza di Arnautovic in estate, si è ritrovato un calciatore da mille e una notte.

Un “nove e mezzo” come si è voluto definire: perché Zirkzee ha davvero tutto, dalla tecnica alla qualità fino al killer instinct tipipo dei bomber, anche se in questo aspetto deve ancora migliorare. Appena 22 anni ed in doppia cifra dopo stagioni in chiaroscuro, è diventato l’obiettivo dei top club italiani ma mezza Europa ha posato gli occhi su di lui.

E l’Europeo in Germania, magari da disputare da protagonista con gli Orange, può solo aumentare il suo valore e far accrescere le pretendenti. Il Milan l’ha inserito nella ristretta lista di nomi come possibile sucessore di Giroud. Sembra proprio che l’attaccante francese sia deciso a lasciare i rossoneri nel mese di giugno per volare negli Stati Uniti.

Una scelta di vita, certo, ma anche per giocare in un campionato meno stressante gli ultimi anni di carriera. New York o Los Angeles le possibili mete, con il Milan che a quel punto sarebbe costretto ad acquistare un centravanti di livello.

Milan, il Bayern Monaco rivuole Zirkzee

Come detto, Zirkzee è proprio il preferito del club rossonero. Si tratta di un calciatore fantasioso ed apprezzato per la sua conoscenza della Serie A. In pole l’olandese, quindi, con Benjamin Sesko e Jonathan David come soluzioni alternative.

Arrivare a Zirkzee, peraltro, non è facile, anzi. Il Bologna lo valuta non meno di 50 milioni di euro ma c’è l’incognita relativa al Bayern Monaco. I tedeschi, al momento della cessione del centravanti, si son riservati una clausola che permette loro di acquistarlo per circa 40 milioni.

E, stando agli ultimi rumors, in Baviera si stanno convincendo come Zirkzee possa essere un calciatore “da Bayern”. D’altronde l’olandese può agire come seconda punta, giocando magari insieme ad Harry Kane che al momento ha i galloni di titolare indiscusso in Germania.

Ecco perché il Bayern è pronto a riportarlo in Bundesliga nella prossima sessione estiva di calciomercato. Sarebbe, questo, un brutto colpo per i rossoneri che dovrebbero quindi rinunciare all’obiettivo prioritario per l’attacco.