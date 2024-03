Daniel Maldini, il prezzo schizza: il Milan non si accontenterà

Il Milan gongola per l’esplosione di Daniel Maldini, che tanto bene sta facendo al Monza di Palladino dopo mesi complicati

Sono bastati un gol contro il Frosinone in Serie A e due in Coppa Italia, sempre contro i ciociari e con la Salernitana, per far schizzare il suo prezzo addirittura a 100 milioni di euro.

Il talento di Kenan Yildiz non si può certo discutere, ma leggere una valutazione del genere dopo qualche lampo di classe appare alquanto esagerato. Lampi che poi non gli hanno permesso di imporsi nella Juventus e di diventarne un titolare. Ma i bianconeri e i suoi tifosi fanno bene a sognare e ad esaltarsi per la classe del giovane turco di Germania.

C’è poi chi in stagione in Serie A di gol ne ha fatti due, uno sempre contro il Frosinone e un altro proprio con la Juventus. Stiamo parlando di Valentin Carboni, altro 2005, argentino, dalla classe immensa. Dalle parti di Monza dove sta giocando sempre più con continuità ne parlano come fosse un fenomeno e l’Inter gongola, anche perché il suo valore è già schizzato alle stelle, oltre i 30 milioni di euro.

Anche in questo caso è bastato davvero poco per vedere schizzare il prezzo del cartellino del 19enne, che Palladino sta forgiando in Brianza.

Talento tutto italiano

Nelle ultime partite, però, all’U-PowerStadium, a brillare è stata un’altra stellina, quella di Daniel Maldini. Il figlio d’arte dopo stagioni complicate per via di tanti infortuni, sta trovando continuità anche grazie ad un allenatore che ne sta comprendendo le caratteristiche: così dopo essersi sbloccato con l’assist decisivo proprio contro il Milan, il secondogenito di Paolo non si è più fermato: segnando in serie contro la Salernitana, il Genoa e il Cagliari.

La rete contro i sardi di sabato scorso è una vera e propria perla. Una punizione pennellata perfettamente che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti. Il talento di Daniel Maldini, per chi lo conosce bene, non è mai stato messo in discussione. Serviva solamente che qualcuno credesse davvero in lui e Palladino lo sta facendo.

Inevitabilmente i giornali hanno parlato del futuro del giocatore, ancora di proprietà del Milan. Un futuro che potrebbe essere in Brianza. Indovinate a che prezzo? Per soli cinque milioni di euro. Almeno è quanto si legge dopo l’esplosione del talento rossonero.

Una valutazione che stride parecchio con quella fatta con gli altri giovani talenti e che sta facendo arrabbiare non poco i tifosi del Diavolo sui social.

Ma è praticamente il possibile che il Milan possa accontentarsi di una somma del genere dopo aver ceduto Traore in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni + 2 milioni di bonus più il 25% della futura rivendita.

E allora perché Daniel Maldini verrebbe valutato solo cinque milioni? La spiegazione appare semplice: 5 milioni era il prezzo con il quale il Milan si sarebbe riportato a casa il giocatore dall’Empoli, qualora i toscani lo avessero riscatto a quattro milioni. Se il Diavolo decidesse di vendere Maldini (il giocatore vuole imporsi in rossonero) non lo farebbe certamente per quella cifra, davvero troppo bassa per quanto visto sul mercato italiano negli ultimi anni, a meno che non ci fosse un controriscatto.