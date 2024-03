Fiorentina in lutto, addio a Joe Barone: il cordoglio del Milan

La Fiorentina ed il calcio italiano sono in lutto: addio a Joe Barone, diettore generale del club viola. Si è spento al San Raffaele

La Serie A e la Fiorentina in lutto. Giuseppe Barone, il Dg del club viola non ce l’ha fatta. Il dirigente del club toscano si è spento oggi al “San Raffaele di Milano”, dov’era ricoverato da domenica, quando ha accusato un malore nelle ore antecedenti la gara che la Fiorentina avrebbe dovuto giocare contro l’Atalanta (poi rinviata).

Le condizioni erano parse subito gravissime, con i macchinari che lo tenevano di fatto in vita attraverso la respirazione artificiale. Era ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele. Joe Barone, che domani avrebbe copiuto 58 anni, lascia la moglie Camilla ed i figli Giuseppe, Gabriella, Pietro e Salvatore.

AC Milan is deeply saddened to learn of the passing of Joe Barone.

Our most heartfelt condolences go to his family and everyone at Fiorentina

L'AC Milan esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone.

Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla… pic.twitter.com/XPqtA2cfUV

