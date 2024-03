Il Napoli supera il Milan: 50 milioni per l’attaccante

La caccia a un nuovo bomber non sarà semplice: tante concorrenti da affrontare nel mercato estivo, anche il Napoli su alcuni profili graditi ai rossoneri.

Da mesi è risaputo che il Milan prenderà un nuovo centravanti per la prossima stagione e sono diversi i nomi nella lista di Geoffrey Moncada. Non sembra esserci ancora una scelta chiara, anche perché è necessario capire prima chi sarà il prossimo allenatore: resterà Stefano Pioli o ci sarà un cambiamento? Questa decisione influirà.

Da capire pure cosa ne sarà di Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi in scadenza a fine giugno 2024. Ultimamente è trapelato che il 37enne francese sarebbe molto tentato da un trasferimento in MLS per chiudere la carriera. New York e Los Angeles sarebbero le sue destinazioni preferite. Sicuramente si confronterà con la società rossonera e poi deciderà. Per quanto concerne l’ex di Real Madrid e Fiorentina, il club ha un’opzione per poter prolungare l’accordo e dovrà valutare se esercitarla.

Milan, possibile duello di mercato con il Napoli

Uno dei nomi che vengono accostati spesso al Diavolo è Joshua Zirkzee, ma sarà difficilissimo prenderlo. Il Bayern Monaco può esercitare una clausola di riacquisto da 40 milioni di euro, se non dovesse farlo il Bologna venderà il cartellino a un prezzo superiore (il 40/50% finirebbe comunque ai bavaresi). Salvo colpi di scena, il suo futuro non sarà in Serie A.

Altri attaccanti che interessano al Milan sono Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord. Il primo è un vecchio pallino di Moncada e ha un contratto che scade a giugno 2025, fattore che inevitabilmente comporta un abbassamento del prezzo. La richiesta dalla Francia è di 50 milioni, però ne dovrebbero bastare un po’ meno per assicurarsi il 24enne canadese (22 gol e 7 assist in 37 partite stagionali). Prezzo simile anche per il collega messicano, che sta brillando in questa annata: 24 reti e 5 assist in 35 presenze.

Il Mattino spiega che anche il Napoli ha messo gli occhi su questi centravanti. David piace da alcuni anni, ma è per Gimenez che gli azzurri sono pronti ad andare alla carica. Potrebbe essere lui l’erede di Victor Osimhen, destinato a partire per almeno 100 milioni. I 50 per il bomber del Feyenoord ci sarebbero.

La medesima fonte scrive anche che Aurelio De Laurentiis è stato stregato da Zirkzee, però ci sono le problematiche che abbiamo già spiegato.