Kalulu, “stop più lungo del previsto”: l’annuncio in diretta è dei peggiori

Il noto giornalista ha parlato di Pierre Kalulu e del suo recente infortunio. Niente di buono nelle sue parole, indicative sui tempi di recupero del francese.

L’infortunio di Pierre Kalulu nell’ultima giornata di campionato, quella giocata contro l’Hellas Verona al Bentegodi, ha rappresentato una mazzata pesantissima sia per il giocatore che per tutto l’ambiente. Ci si è dispiaciuti enormemente per il giovane difensore francese, che da pochissimo era rientrato da un altro infortunio molto grave. Ricordiamo infatti che Kalulu è stato fuori quattro mesi per la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Un problema molto serio che lo ha costretto all’intervento chirurgico.

Era tornato ad allenarsi sul campo a febbraio, per tornare a totale disposizione di mister Stefano Pioli sul finire dello stesso mese. Domenica, contro l’Hellas, la sua prima presenza da titolare dopo il lunghissimo stop. Ma il fato è stato crudele con Pierre Kalulu, che è andato incontro ad un ulteriore infortunio significativo. Il francese ha riportato una distrazione al collaterale mediale del ginocchio destro.

In soldoni? Pierre dovrà stare fuori per un altro mese, e viene facile comprendere che la stagione per lui sia forse finita in anticipo. Non l’annata più fortunata per l’ex Lione. Il Milan e i suoi tifosi, come detto, sono rimasti tremendamente dispiaciuti per lui, che solo qualche giorno prima, in un’intervista al club, si diceva carico come un leone per riprendersi tutto il tempo perso.

E pare che le brutte notizie non siano finite qui. Il giornalista ha fornito nuovi dettagli affatto positivi sui tempi di recupero del francese.

Kalulu, stagione davvero terminata

Ospite di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube è stato Peppe Di Stefano, il giornalista di Sky Sport specializzato in tema Milan. Di Stefano è stato chiamato a parlare dell’infortunio di Pierre Kalulu, e quello che ha riferito è tutt’altro che positivo. “Kalulu è stato stato uno degli ingredienti più importanti dello scudetto del Milan. Con lui, come con Tomori, puoi attaccare più alto. Da quello che ho percepito dall’ambiente ci vorrà qualcosa in più di un mese per il suo recupero” ha detto il giornalista di Sky Sport.



“Kalulu è un giocatore che si sposa bene in campo con tutti i centrali del Milan e poi può giocare anche a destra. Non si meritava questo nuovo infortunio dopo essere stato già fuori quattro mesi. Ma purtroppo però è andata così” ha continuato e concluso Di Stefano, ponendo un accento ancora più doloroso su quello che rappresenterà l’assenza di Kalulu per il Milan in questo finale. E secondo quanto detto sui tempi di recupero, ci sono pochi dubbi che riusciremo a rivedere in campo il francese prima del termine della stagione.