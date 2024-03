Le sorti del Milan nelle mani di Ibrahimovic: sarà decisivo su tre fronti

Zlatan Ibrahimovic sempre più decisivo per il futuro del Milan: il dirigente rossonero ha una decisione da prendere

L’allungo in classifica sulla Juventus, con il +3 che ha blindato la seconda piazza in campionato a nove giornate dal termine pone il Milan sempre più vicino all’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Puntellare la posizione in classifica e provare ad andare il più avanti possibile in Europa League è l’obiettivo della squadra rossonera da qui fino a fine stagione.

Una sorta di unità d’intenti in seno al club evidenziata anche da Stefano Pioli che ha sottolineato come gli ultimi mesi di stagione saranno necessari per porre le basi in vista del futuro. Di certo il Milan deve tornare a vincere, il che consiste rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’ha spiegato Pioli che ha dalla sua i risultati positivi degli ultimi tempi; nelle ultime sei trasferte sono arrivati cinque successi ed il tecnico è già proiettato alla prossima stagione. Tutto, però, è nelle mani di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è il vero factotum del Milan, il braccio destro operativo del proprietario Cardinale e da lui passeranno tutte le decisioni che porteranno alla nascia del nuovo Milan.

Milan, Ibra decide il mercato ed il futuro di Pioli

Il mercato sarà il vero banco di prova dell’ex centravanti svedese, che dovrà essere decisivo dietro la scrivania come lo era in campo. Servirà ingaggiare il nuovo attaccante in primis; Giroud sembra sempre più intenzionato a volare negli Stati Uniti per concludere la carriera.

E così toccherà ad Ibrahimovic trovare il nuovo centravanti del Milan. Zirkzee è il candidato numero uno, con il bolognese che ricorda nelle movenze proprio lo svedese quando dall’Ajax arrivò in Italia. Un nove e mezzo, come ha detto lo stesso calciatore del Bologna, ma non è il solo calciatore nel mirino.

Si segue da molto vicino anche Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia. Ibrahimovic, però, se da un lato dovrà provvedere a rinforzare la rosa, dall’altra sarà chiamato a respingere gli assalti dei top club per le stelle rossonere. Maignan è tornato Magic Mike a Verona con un intervento prodigioso su Swiderski, ma nel mirino vi sono anche Theo Hernandez e Rafa Leao.

E, naturalmente, Ibra avrà anche voce in capitolo sulla scelta del nuovo allenatore: confermare Pioli o puntare su un altro tecnico che possa aprire un nuovo ciclo.