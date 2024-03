Milan-Inter si giocherà di lunedì: ufficialità in arrivo, i dettagli

Il Derby tra Milan ed Inter è in programma nel week end del 20-21 aprile: spunta la data della possibile disputa della gara

Il week end del 21-22 aprile è cerchiato di rosso sui calendari dei tifosi del Milan ma anche su quello degli interisti. Va in scena il Derby della Madonnina e può essere il giorno giusto per l’artimetica dello scudetto dell’Inter.

Già basta per rendere la gara più affasciante che mai, ricca e carica di tensione. Il Derby, però, porta in dote anche un altro problema, relativo alla data. Quando possono scendere in campo Milan ed Inter? Un problema non da poco, perché la settimana precedente il Milan è impegnato in Europa League, nel ritorno dei quarti di finale della competizione.

L’11 aprile alle 21 si giocherà la gara d’andata a San Siro, mentre il 18, allo stesso orario, si giocherà all’Olimpico la sfida di ritorno contro la Roma. Ecco perché potrebbe esserci una soluzione decisamente a sorpresa, quasi inedita.

Derby Milan-Inter di lunedì, arriva la conferma

Come afferma Calcio e Finanza, infatti, la gara potrebbe essere disputata in prima serata il 22 aprile, il lunedì. Una giornata lavorativa insomma, ma una scelta che consentirebbe alla squadra rossonera di non disputare in appena 48 ore due gare importanti e dispendiose dal punto di vista delle energie come possono essere un quarto di finale di ritorno di Europa League ed il Derby.

La giornata del lunedì è uno slot che prevede la trasmissione della gara anche su Sky, in base al bando 2021-2024 relativo ai diritti tv, con tre match in co-esclusiva previsti. Non è da escludere, poi, un accordo tra l’emittente satellitare e Dazn, con il match da trasmettere solo sulla tv via streaming e la trasmissione da parte di Sky di un match in programma in un altro orario.

Ma come conferma La Gazzetta dello Sport, è certo che il derby si giocherà di lunedì. L’ufficialità arriverà domani, quando la Lega Serie A invierà il comunicato con gli anticipi e i posticipi fino alla trentatreesima giornata compresa (doveva essere diffuso oggi ma è stato rinviato in segno di rispetto per la scomparsa di Joe Barone).