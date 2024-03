Perché Ibrahimovic vuole Kirovski: “Il progetto è chiaro”

Si torna a parlare del possibile inserimento di Jovan Kirovski all’interno dell’organigramma societario del Milan. Parole di chi lo conosce bene.

L’estate 2024 per il Milan non dovrebbe rappresentare una rivoluzione assoluta, almeno dal punto di vista del calciomercato. Infatti la squadra rossonera è considerata già molto competitiva, magari bisognosa di 2-3 tasselli importanti piuttosto che di stravolgere l’intera rosa.

Cambiamenti e innesti importanti si prospettano invece nell’area management del club rossonero. Infatti, dopo l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, ufficialmente inserito come advisor senior della proprietà RedBird, potrebbe sbarcare a breve un nuovo dirigente che arricchirebbe il settore tecnico-sportivo del Milan.

Un profilo voluto proprio da Ibra, che lo conosce bene da diversi anni. Parliamo di Jovan Kirovski, ex centravanti statunitense e manager che ha lavorato finora solo nella MLS, precisamente come direttore tecnico dei Galaxy di Los Angeles. Un esperto di calcio che ebbe il merito di portare numerosi campioni in California, direttamente dal calcio europeo.

Parla l’esperto: ecco cosa farà Kirovski al Milan

Proprio riguardo al possibile arrivo di Kirovski a Milanello ha parlato Tom Bogert. Ovvero il giornalista della rivista The Athletic che è esperto di calcio statunitense e di MLS. Quest’ultimo ha fatto capire i motivi per cui Ibrahimovic abbia puntato fortemente su questo dirigente, che ovviamente conosce dai tempi dei Galaxy.

“So che Ibrahimovic ha contatto Kirovski quando era ancora sotto contratto con i Galaxy. Sarei molto sorpreso se non arrivasse la firma con il Milan nelle prossime settimane. La proprietà lo vede come una figura ideale di raccordo tra la prima e la seconda squadra, c’è questo progetto in mente. Ibra si sta spendendo molto per la seconda squadra e vuole che non sia un investimento sprecato”.

Dunque la conferma diretta di come Ibrahimovic stimi molto Kirovski e quella di portarlo al Milan sia principalmente una sua intuizione. Inoltre l’americano si concentrerà soprattutto sulla formazione della squadra B, visto che già ai Galaxy fu lui il promotore anni fa della creazione di questo secondo team, utile per far crescere i giovani già nel calcio che conta.

Ora non resta che capire se l’accordo tra il Milan e Kirovski sarà formalizzato e definito a breve, già nelle prossime settimane, o se si attenderà la fine della stagione sportiva attuale per metterlo sotto contratto. Da capire l’entità precisa del suo ruolo, anche se dovrebbe diventare il nuovo direttore dell’area tecnica.