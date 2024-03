Svolta per il futuro di De Ketelaere: il belga ha preso la sua decisione

Colpo di scena per il futuro di Charles De Ketelaere: il trequartista belga ha preso la sua decisione, cosa cambia per il Milan

La seconda stagione di Charles De Ketelaere in Italia sta certamente regalando al trequartista belga tutt’altre soddisfazioni. Se lo scorso anno, in maglia rossonera, aveva pagato lo scotto dell’ambientamento in un campionato molto competitivo con la casacca di uno dei club più importanti al mondo sulle spalle, a Bergamo, complice la cura Gasperini, l’ex Club Brugge è esploso in maniera fragorosa e forse definitiva. E adesso è pronto a ragionare con maggior lucidità sul suo futuro.

La situazione del trequartista classe 2001 è piuttosto chiara. L’Atalanta lo ha prelevato dal Milan in prestito la scorsa estate per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni e 4 di bonus in caso di qualificazione della Dea alla prossima Champions League.

Dal suo punto di vista, il club orobico ha quindi dimostrato fin da subito un’enorme fiducia al ragazzo. Lo ha aspettato, gli ha dato il tempo di crescere, di imparare dai suoi errori, e alla fine è stato ripagato con prestazioni sempre più convincenti sia in Italia che in Europa. Un rendimento ormai solido e costante che ha regalato al talento belga nuova consapevolezza, al punto da spingerlo a prendere una decisione fondamentale per il suo futuro.

Futuro De Ketelaere, svolta clamorosa: il belga ha scelto di cambiare

Che Charles possa accettare di rimanere all’Atalanta anche nella prossima stagione è una possibilità, non una certezza. Probabilmente dipenderà anche dal piazzamento finale della Dea in campionato e dal raggiungimento di quella Champions che il classe 2001 vuole tornare a giocare, dopo averla già vissuta da protagonista con la maglia del Club Brugge e come comprimario con quella rossonera.

Ma cosa accadrebbe se il club bergamasco dovesse fallire il proprio obiettivo? De Ketelaere accetterà di continuare il percorso di crescita in nerazzurro o preferirà cercare nuova fortuna altrove, magari in un campionato diverso, come la Premier?

Una domanda che al momento non può trovare risposta. Intanto però una decisione importante l’ex Milan l’ha già presa. Come comunicato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, ha scelto di cambiare agente. Il motivo non è chiaro, ma una decisione di questo tipo potrebbe aprire scenari che fin qui non erano stati messi in conto né dall’Atalanta né dal club rossonero.

Ad ogni modo, per ora il Milan non se ne preoccupa più di tanto. Il fatto che la cura Gasperini abbia funzionato con De Ketelaere permette infatti alla dirigenza di dormire sonni tranquilli. Dovesse anche non arrivare il riscatto da parte della Dea, trovare un club importante disposto a investire 25-30 milioni per il belga dopo questa stagione non sarà più un’impresa.