“C’è già l’offerta”, guai per il Milan: futuro in Premier League

Dalla Spagna filtrano novità decisive sul centrocampista e il suo futuro. Una big inglese si è portata avanti nella corsa. Il Milan può restare beffato.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il Milan acquisterà un nuovo centrocampista in estate per rinforzare quel reparto e coprire il buco lasciato da Rade Krunic. Il bosniaco ha lasciato Milanello questo inverno in favore del Fenerbahce, e il club rossonero ha deciso di non sostituirlo nell’immediato. Yacine Adli è salito in cattedra, e ha svolto lo stesso ruolo dimostrando di poter essere un giocatore da Milan. Certo, per il francese è una posizione adattata quella del regista, ma sta migliorando di settimana in settimana.

La sensazione è che per la prossima stagione, il Milan voglia puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti, forse più simile a Ruben Loftus-Cheek, e dunque in grado di svolgere il ruolo di mezzala di inserimento e spaccatura. Insomma, un centrocampista/treuqartista con forti prerogative offensive, e il profilo giusto sembra già averlo rintracciato. Come vi abbiamo raccontato con informazioni provenienti dalla Turchia, il Milan è uno dei club più vicini al talento del Fenerbahce.

Si tratta di Sebastian Szymanski, classe 1999 che sta attraversando una grande stagione ad Istanbul. 12 gol e 14 assist sin qui. Furlani e Moncada si sono subito attivati per lui, e secondo fonti turche il Milan sarebbe molto vicino al suo acquisto avendo già presentato un’offerta di 18 milioni di euro. Ma le notizie che filtrano dalla Spagna in questo senso dicono altro. È un altro il club vantaggio su Szymanski.

Szymanski, la solita insidia dalla Premier League

Dunque, se in Turchia dicono che il Milan è il club in vantaggio per aggiudicarsi Szimanski in estate, todofichajes.com fa sapere che è il Tottenham ad essere assolutamente avanti. Gli Spurs avrebbero infatti presentato una ricca offerta al Fenerbahce, sui 20 milioni, e ciò li mette in una corsia preferenziale per arrivare al calciatore. Va detto che la fonte spagnola cita anche Arsenal e Manchester United in corsa per Szymanski, e anche il Milan.

Il centrocampista polacco ha un contratto col Fenerbahce sino al 2027, e non basteranno di certo 20 milioni per lasciarlo partire. La cifra per la cessione sarà più vicina ai 30 milioni di euro. Dunque, in Turchia danno il Milan ad un passo dall’acquisto di Sebastian Szymanski, in Spagna il Tottenham. Bisognerà attendere per comprendere l’evoluzione reale dei fatti di mercato.

La cosa certa è che il polacco è un vero talento della metà campo e chi lo acquista fa un affare per il presente e per il futuro.