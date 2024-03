Dal Real Madrid alla Ligue 1: niente da fare per il Milan

Si complica la pista che porterebbe al Milan un altro talento del Real Madrid, in stile Brahim: lo vuole una big francese

Non sarà semplice per il Milan tornare a fare affari con il Real Madrid, nel breve periodo. Nonostante gli ottimi rapporti che legano, ormai da anni, il club rossonero e la società madridista, uno dei tanti gioielli della Caja Blanca che fanno gola alla dirigenza milanista sembrerebbe in questo momento lontano da Milano. E forse anche dalla stessa Madrid.

In un mercato in cui non di rado alla trattativa di natura economica si accosta anche la possibilità di uno scambio che possa favorire tutte le parti in causa, il Milan rischia sul serio di essere beffato. Uno dei tanti talenti che militano nella formazione allenata da Carlo Ancelotti, seguito con attenzione dai rossoneri anche lo scorso anno, è infatti finito nel mirino di un importante club di Ligue 1.

Calciatore di grandissime qualità, frenato in questa prima stagione al Real solo ed esclusivamente da un gravissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo in pratica fino ai primi mesi del 2024, negli ultimi giorni era tornato di moda per il Milan. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna tolgono però un po’ di ottimismo alla dirigenza e ai tifosi. Riuscire a convincere la società madridista non sarà una passeggiata.

Real Madrid, nel mirino un big del Lille: i francesi chiedono il talento che piace al Milan

A complicare le cose per i rossoneri è stato in realtà l’interesse del Real Madrid per un giocatore del Lille. Leny Yoro, difensore centrale francese, rivelazione della Ligue 1 a soli 18 anni, è entrato di prepotenza nel mirino delle merengue, sempre più pronte a collezionare i migliori talenti del calcio europeo, lanciandoli in campo da giovanissimi, senza alcuna paura.

Con un contratto in scadenza nel 2025, Yoro viene valutato dal club francese 60 milioni di euro. Troppi anche per una superpotenza come il Real, che potrebbe accettare di abbassare la richiesta dei transalpini attraverso una contropartita tecnica.

Come riferito da Defensa Central, l’uomo giusto per chiudere l’affare, dal punto di vista del Lille, potrebbe essere Arda Güler, il trequartista turco, classe 2005, arrivato la scorsa estate dal Fenerbahce. Un giocatore che piace, e non poco anche allo stesso Milan, e che nell’ottica dei francesi rappresenterebbe una pedina di scambio estremamente gradita.

Una doccia fredda per i rossoneri? Non del tutto. Fortuna vuole infatti che il Real al momento non sembrerebbe convinto di questa soluzione, e sarebbe ben più tentato di imbastire con i rossoneri un’operazione “stile Brahim”, con riscatto e controriscatto, per permettere eventualmente al ragazzo di crescere serenamente in una squadra comunque competitiva a livello internazionale.

Un’operazione difficile ma possibile, su cui si potrebbe continuare a lavorare ancora nei prossimi mesi. Una cosa però al momento sembra quasi scontata: la richiesta del Lille non dovrebbe essere accolta, salvo ripensamenti che avrebbero del clamoroso.