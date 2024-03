Flop al Milan, può tornare in Serie A: doppia possibilità

Un ex rossonero potrebbe fare rientro in Italia: due squadre lo hanno messo nel mirino per il prossimo calciomercato estivo.

La campagna acquisti estiva del Milan del 2022 non ha lasciato particolari ricordi positivi. Dopo lo Scudetto conquistato a maggio, i tifosi si aspettavano rinforzi in grado di impattare maggiormente ed è stato deludente vedere come sono andate le cose.

A centrocampo Stefano Pioli aveva perso un titolarissimo come Franck Kessie, andato a Barcellona a parametro zero dopo non aver rinnovato il contratto. Legittimo aspettarsi un colpo di livello importante per sostituirlo, invece non è stato così. Sono arrivati i giovani Tommaso Pobega e Aster Vranckx, non pronti per essere titolari in una squadra come quella rossonera.

Milan, Vranckx ancora in Italia?

Se Pobega si è ritagliato dello spazio e ha anche segnato dei gol, invece la stagione di Vranckx è stata anonima. Poco spazio e senza impressionare, quindi il Milan ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per comprare il cartellino al prezzo di 12 milioni di euro. Il centrocampista belga ha fatto ritorno al Wolfsburg, che dopo alcune trattative fallite per una sua nuova cessione lo ha tenuto in organico.

L’ex Mechelen ha totalizzato 19 presenze, nell’ultimo mese ha perso il posto da titolare che aveva conquistato e ha messo insieme pochi minuti. Niko Kovac è stato esonerato e al suo posto ora c’è Ralph Hasenhuttl, l’obiettivo di Vranckx è riuscire a convincere il nuovo allenatore. Importante tornare a giocare con continuità anche per capire meglio quale potrà essere il suo futuro.

Ha un contratto che scade a giugno 2025, senza rinnovo il Wolfsburg certamente lo venderà nel prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, Napoli e Lazio lo hanno seguito in questi mesi. Potrebbe essere un’occasione interessante.

La Fiorentina era stata vicina a riportarlo in Italia la scorsa estate e TMW spiga che anche lo stesso Milan ci abbia pensato in vista del mercato invernale. Poi non si è sviluppata una trattativa concreta e il centrocampo di Pioli è rimasto immutato per il resto della stagione. A Vranckx non dispiacerebbe avere una nuova chance in Serie A, dove potrebbe tornare un po’ più pronto rispetto a quando era arrivato a Milano. Vedremo se succederà qualcosa o se la sua carriera proseguirà con un’altra squadra.