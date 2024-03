Giroud, addio sempre più probabile: l’attaccante sta trattando con un club, i dettagli

Notizie decisive sul futuro di Olivier Giroud. The Athletic fa sapere che l’attaccante francese sta trattando con un club in particolare. Ecco quale.

Il futuro di Olivier Giroud è al momento una grande incognita. L’attaccante francese è diviso tra la permanenza al Milan e l’approdo in Major Soccer League, come ultima suggestiva esperienza della sua luminosa carriera. Non è una novità che il campionato americano sia la prima scelta di Oli in caso di addio al Diavolo in estate. Al momento, la situazione non è affatto chiara però.

Il suo contratto col Milan scadrà molto a breve, il 30 giugno, e lui potrebbe anche restare a Milanello attraverso un rinnovo annuale. Ma non si è ancora compreso quali siano le intenzioni del club rossonero. In questi ultimi giorni si è affermato con convinzione che Giroud lascerebbe il Milan soltanto se sarà il club stesso a decidere di non rinnovargli il contratto. Che il Diavolo stia cercando un nuovo centravanti titolare non è una novità, ma ciò non esclude la possibile permanenza di Olivier, che avrebbe certamente poi uno spazio ben limitato rispetto al presente.

Dunque, pare che il futuro di Giroud sia tutto nella mani del Milan: rinnovare o non rinnovare, lui sta solo aspettando la comunicazione. Senza prolungamento, come accennato, prenderebbe in considerazione solo la MLS come prossima destinazione. E in tal senso arrivano novità decisive da The Athletic.

Milan, Giroud già in trattativa con gli americani

La rinomata e accreditata fonte estera, fa sapere che Olivier Giroud è in trattative concrete con un club di MLS. Si tratta del Los Angeles FC, lo stesso club in cui ha giocato Giorgio Chiellini prima di dire addio al calcio giocato. I dialoghi sono concreti, con il club statunitense che sta lavorando sodo per raggiungere un accordo con gli agenti del bomber francese. La fonte ci va però con prudenza.

The Athletic sottolinea infatti che non si parla di un affare in chiusura, ma in corso di svolgimento con tanti fattori da chiarire e comprendere. Difatti, per Giroud il Los Angeles FC rappresenta una delle diverse opzioni per il suo vicino futuro, tra cui anche quella di restare al Milan per un’altra stagione. Dunque, anche la fonte specifica che Olivier potrebbe restare in Italia e in rossonero per ancora un altro anno. Il club californiano sta comunque provando a portarsi avanti per comprendere la reale fattibilità dell’affare.

Giroud, intanto, aspetta il Milan prima di prendere una decisione.