Italia Under 17 a trazione rossonera: Camarda inventa, Liberali segna (Video)

L’Italia Under 17 è impegnata nella Fase élite dell’Europeo di categoria: contro l’Olanda protagonisti Camarda e Liberali

Nella settimana dedicata alle gare delle Nazionali, impegnate in match amichevoli, c’è l’Italia Under 17 che ha debuttato come meglio non avrebbe potuto nella Fase élite dell’Europeo di categoria. Il torneo è in corso di svolgimento in Finlandia e gli Azzurrini al Myyrmäki Stadium di Vantaa hanno battuto con il punteggio di 2-0 l’Olanda.

Un successo fondamentale per la formazione del CT Favo, considerato come sabato potrebbe essere ipotecato il primo posto in caso di successo contro il Belgio. Una posizione che garantirebbe la qualificazione alla fase finale del torneo continentale in programma dal 20 maggio a Cipro.

“Tante le occasioni ed il realizzare pochi gol è un difetto di questa squadra” ha analizzato a fine gara il CT Favo che ha sottolineato come la squadra sia cresciuta rispetto alle precedenti uscite. “Non posso dire niente ai ragazzi dal punto di vista di gioco ed intensità” ha poi aggiunto.

Italia, show di Camarda e Liberali: il video del gol

Nel 4-3-1-2 degli azzurri, un ruolo fondamentale l’ha avuto Francesco Camarda, il baby bomer del Milan che sta incantando anche in Finlandia. Il centravanti non ha segnato contro l’Olanda ma è stato decisivo nella vittoria.

Nel primo tempo la gara si è sbloccata con la rete di Ciardi, trequartista del Salisburgo che ha trasformato in rete il calcio di rigore procurato proprio da Camarda. La coppia d’attacco tutta di marca rossonera – accanto al giovanissimo 16enne ha giocato Liberali – è stata poi protagonista del 2-0 definitivo.

La gara si è chiusa in pieno recupero con un’azione davvero magistrale: è stato proprio Camarda a dare il via all’azione con una sgroppata sulla fascia. Passaggio, poi, a Lauricella che ha servito l’assist vincente proprio per Liberali all’ottavo minuto di recupero.

I due attaccanti del Milan sono stati decisamente protagonisti fin dalle prime battute di gioco. Pericoloso già al 3′ Camarda, il bomberino rossonero si guadagna il penalty travolto da Bouwman dopo che avergli rubato la sfera. Nel finale di tempo anche un palo centrato da Liberali.

Nel corso del secondo tempo Camarda ha avuto l’occasione di poter entrare nel tabellino dei marcatori: in due occasioni ha sfiorato la rete del possibile 2-0 senza riuscire ad esultare. Sia il giovane classe 2008 che Liberali hanno giocato tutti i 90′ mstrando anche un grande affiatamento in campo.