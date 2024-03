Maglia Milan 2024 2025, le prime immagini convincono i tifosi: cambio radicale (FOTO)

Il Milan è quasi pronto a presentare le tre maglie con cui i rossoneri scenderanno in campo nella stagione 2024/25: tutti i dettagli

La stagione 2023/24 sta per chiudersi, e potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni ai tifosi rossoneri. Per il Milan è però già tempo di pensare al futuro, e in particolare a una stagione 2024/25 molto attesa. Prima ancora di scoprire quali saranno le strategie di mercato del club e chi sarà la guida tecnica (qualora la storia con Pioli dovesse davvero giungere a conclusione), arrivano i primi leak riguardanti la seconda pelle di tutti i tifosi: la maglia con cui i giocatori scenderanno in campo in casa e in trasferta.

Come lo scorso anno, inizialmente le nuove maglie del Milan dovrebbero essere tre, tutte tra loro diverse. Rispetto a quanto visto in questa stagione il cambiamento dovrebbe essere radicale, per certi versi con un occhio di riguardo per quell’eleganza che in passato aveva fatto innamorare milioni di tifosi in tutto il mondo.

A rivelarlo è stato il sito Footy Headlines, da sempre in prima linea per regalare agli appassionati di calcio anticipazioni sulle maglie dei club più importanti. Tra i vari leak pubblicati dal noto portale specializzato, nelle ultime ore è spuntata anche un’immagine particolarmente rappresentativa: una ricostruzione digitale di come dovrebbe essere le tre casacche del Milan nella stagione 2024/25.

Maglie Milan 2024/25, spuntano le prime immagini: tutti i dettagli

Già negli scorsi giorni Footy Headlines aveva anticipato grandi cambiamenti per quanto riguarda le tre maglie principali del Milan. Nella prima, ad esempio, è atteso il grande ritorno delle strisce verticali. Vere strisce, non “spezzettate” come quelle, decisamente moderne, ammirate in questo campionato.

Per quanto riguarda la seconda maglia, la società avrebbe scelto di mantenere il bianco, puntando però quasi su un total white, privo della striscia verticale rossa e nera presente invece nella versione 2023/24 della maglia dedicata alle partite in trasferta.

Il più grande cambiamento dovrebbe però riguardare la terza maglia. Se quest’anno il club aveva deciso di proporre ai tifosi una maglia decisamente eclettica e fantasiosa, una casacca rosa, azzurra, verde, decisamente fluida, che voleva rappresentare la capacità del club di unire le persone. Per la prossima stagione, la scelta sarebbe invece ricaduta su un più tradizionale grigio, arricchito però da dettagli non banali.

💣💣 How the Milan 24-25 Home, Away & Third Kits Could Look [@Rode1Kits]: https://t.co/s9IgVmQAb3 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 19, 2024

Dovessero essere confermate le anticipazioni di Footy Headlines, al di là di una prima maglia che tornerebbe a ricordare i fasti di un passato non così lontano, potrebbe essere interessante la scelta d’inserire inserti rossoneri nel colletto e sulle maniche sia sulla seconda che sulla terza maglia.