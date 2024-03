Maignan, giovedì giornata decisiva: le ultime notizie della Francia

Aggiornamenti sulle condizioni fisiche del portiere rossonero: è l’autorevole Le Parisien a fornire nuove informazioni sul tema.

Com’è noto, Mike Maignan ha terminato Hellas Verona-Milan con un piccolo problema muscolare all’adduttore sinistro. Gli esami svolti hanno escluso lesioni e, proprio per questo, ha potuto aggregarsi alla nazionale francese. Pur non essendoci un infortunio serio, finora non si è comunque allenato con i compagni.

Secondo quanto rivelato da Le Parisien, anche oggi il portiere ha saltato l’allenamento a Clairefontaine. Ha continuato a sottoporsi a terapie ed è in forte dubbio la sua presenza nell’amichevole contro la Germania in programma per sabato 23 marzo. Lo staff della Francia sta monitorando attentamente le condizioni di Maignan e non intende correre alcun rischio. Se non sarà al 100%, non giocherà e ci sarà Brice Bamba del Lens a giocare come titolare.

Maignan, la Francia non rischia: Milan informato

Ovviamente, la dirigenza del Milan è in contatto con i vertici della nazionale francese ed è informato sulla situazione di Mike. Pur non trattandosi di un infortunio preoccupante, è opportuno osservare la giusta cautela e in questo momento il riposo è la scelta più saggia per evitare guai.

L’Equipe riferisce che giovedì sarà la giornata decisiva per capire meglio quali saranno le condizioni fisiche di Maignan. Se ancora non dovesse allenarsi con il resto del gruppo, allora potremmo anche ipotizzare un rientro a Milano. Vedremo cosa succederà. La Francia deve affrontare due partite amichevoli, quindi la presenza del portiere rossonero non è di vitale importanza, anche se è normale che lui ci tenga a giocare con la maglia della sua nazionale.

Come trapelato dalla Francia, lo staff di Didier Deschamps sta utilizzando tutta la cautela del caso e non intende prendere alcun rischio. Un approccio certamente apprezzato dal Milan, che non vuole rischiare di perdere il suo estremo difensore. Già in passato ha dovuto rinunciare a lui per degli infortuni muscolari e, in generale, i muscoli sono stati al centro di tante problematiche fisiche in questa stagione. Diversi giocatori hanno avuto infortuni di tale natura, pertanto bisogna prestare attenzione.

Per Mike non si può dire che questo periodo sia stato fortunato. Oltre al fastidio muscolare accusato a Verona, c’era stata anche la contusione al ginocchio sinistro nel match di Europa League a Praga. Contro lo Slavia dovette alzare bandiera bianca e uscire, però ha recuperato per giocare contro l’Hellas e di nuovo ha avuto un problema fisico. Speriamo non ci siano complicazioni.