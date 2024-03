Milan, come stanno andando i giocatori in prestito: in quattro senza certezze, due addii già ufficiali

Come sempre, durante la settimana di pausa per le Nazionali, tornano puntuali le indiscrezioni di calciomercato. Per il Milan, c’è da monitorare anche la situazione dei prestiti in vista della prossima stagione

La settimana di pausa per le Nazionali di metà marzo precede, come di consueto, il finale di stagione tra Serie A e coppe europee. Il momento dei verdetti, insomma, fondamentale anche per pianificare le strategie in vista della prossima stagione.

Strategie e piani che passeranno, ovviamente, anche dal calciomercato. Tante, già al momento, le indiscrezioni che riguardano il Milan tra possibili uscite e nuovi rinforzi, quest’ultimi attesi soprattutto in difesa e in attacco, reparto nel quale sarà prioritario l’arrivo di un nuovo centravanti di caratura internazionale.

Dicevamo del finale di stagione, un momento fondamentale anche per i calciatori in prestito che possono guadagnarsi o meno il riscatto nell’attuale club di appartenenza, laddove previsto. Il Milan non ha calciatori in prestito in organico, condizione decisamente inusuale rispetto anche alle annate più recenti. I rossoneri, tuttavia, hanno ceduto a titolo temporaneo diversi calciatori la scorsa estate. Per alcuni, il riscatto non è affatto scontato.

Milan, i calciatori in prestito: la situazione sui possibili riscatti

Cominciamo da Charles De Ketelaere. Tre i milioni pagati dall’Atalanta per il prestito oneroso del trequartista belga che sta disputando una stagione di grande livello in nerazzurro, nonostante un recente calo. Ventitré i milioni che l’Atalanta dovrà sborsare per l’acquisto a titolo definitivo di De Ketelaere. Un riscatto che sembrava scontato fino a poche settimane fa. Vedremo se l’intenzione dei nerazzurri rimarrà la stessa anche a fine stagione.

Altra stagione negativa per Divock Origi. Diciassette presenze, finora, e un solo gol per il belga con la maglia del Nottingham Forest, club che ora rischia di restare ulteriormente invischiato nella zona retrocessione dopo la penalizzazione di 4 punti per irregolarità nel fair play finanziario interno alla Premier League.

Il diritto di riscatto di Origi è fissato a 5 milioni. Nessuna certezza che il Forest possa esercitarlo. In caso contrario, il belga tornerà in rossonero con altri due anni di contratto da onorare. Verosimilmente, la sua permanenza sarà solo temporanea.

Dieci, invece, i milioni che il Bologna dovrà pagare per acquistare a titolo definitivo Alexis Saelemaekers, protagonista di una stagione discreta – pur senza sussulti – con il club rivelazione della Serie A.

Tutto fatto, invece, per Messias. Con il raggiungimento delle presenze concordate, è scattato l’obbligo da parte del Genoa di acquisto a titolo definitivo dell’attaccante brasiliano, fissato a 3 milioni di euro. Stessa situazione per Krunic. Nell’accordo di prestito con il Fenerbahce è stata inserita una clausola simbolica per la permanenza del bosniaco in Turchia, ovvero la salvezza del club gialloblù, primo in classifica in campionato. Il Milan dovrebbe incassare 6 milioni.

Concludiamo con Daniel Maldini. Doppio prestito per l’attaccante nella stagione in corso, prima all’Empoli poi al Monza. Con i biancorossi di Palladino, Daniel sta trovando continuità di prestazioni con tre gol già a referto. Galliani punta ad acquistarlo dal Milan con un’offerta di 5-6 milioni. Senza ulteriore accordo al 30 giugno, anche Daniel tornerà in rossonero.