Milan-Inter di lunedì, è ufficiale: date e orari delle prossime tre giornate

È finalmente arrivata l’ufficialità. Ecco quando si giocherà il prossimo derby della Madonnina tra Milan e Inter. La comunicazione della Lega Serie A.

La notizia ha un po’ scosso tutto l’ambiente calcistico italiano, quella secondo cui il derby della Madonnina si sarebbe potuto disputare di lunedì sera. Una richiesta avanzata dal Milan secondo la ricostruzione di Tuttosport. Una richiesta lecita! Il club rossonero ha fatto richiesta alla Lega Serie A di posticipare al lunedì il derby, in quanto il giovedì precedente alla 33esima giornata, il Diavolo di Pioli è impegnato nel ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma allo Stadio Olimpico.

Dunque, così stando le cose, il Milan avrebbe soltanto due giorni, venerdì e sabato, per preparare il caldissimo derby contro l‘Inter, l’ultimo della stagione. Il club rossonero ha dunque richiesto di posticipare la gara di campionato al lunedì, 22 aprile. Sin da subito la Lega Serie A si era dimostrato ben propensa ad assecondare le necessità dell’AC Milan, comprendendone a pieno i motivi.

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il calendario delle prossime giornate, con date e orari annessi. Ecco cosa ha deciso la Lega Serie A in merito al derby della Madonnina della 33esima giornata.

Milan-Inter, un derby inedito: il calendario delle prossime tre giornate

Ebbene sì, la Lega Serie A ha accettato la richiesta del club AC Milan, e ha dunque fissato per lunedì sera, 22 aprile, la disputa del derby della Madonnina. Fischio d’inizio per le ore 20.45. Come detto nelle scorse ore, questa sarà una gara inedita e destinata ad entrare nella storia, a prescindere dal risultato. È infatti la prima volta che i due club meneghini, cugini ed eterni rivali sul campo, si sfidano in un derby di lunedì sera. Mai prima del 22 aprile, Milan e Inter avevano giocato la stracittadina in un posticipo.

Dunque, adesso, non ci resta che attendere quella data per godere delle emozioni uniche e focose che solo un derby di Milano sa regalare. Di seguito, il calendario completo delle prossime tre giornate di Serie A, inclusa la 33esima, quella del derby, reso noto dalla Lega: