Milan, non solo Zirkzee: cinque bomber per il dopo-Giroud

Il Milan pianifica un grande colpo in attacco per sostituire Giroud: sul taccuino dei rossoneri Zirkzee e altri quattro bomber

Tra le poche certezze del futuro rossonero, ce n’è una che da mesi sembra ormai acclarata: quella che stiamo vivendo sarà l’ultima stagione in rossonero di Olivier Giroud. Il bomber francese corre veloce verso i 38 anni e dovrebbe verosimilmente lasciare spazio, a giugno, a un attaccante che possa, per potenzialità e carta d’identità, raccoglierne l’eredità senza troppa paura. Trovare il profilo adatto non sarà però semplice, e anche per questo il Milan sta tenendo particolarmente d’occhio non uno, ma ben cinque attaccanti tra loro differenti.

Il primo e più vicino, almeno in termini geografici, è Joshua Zirkzee. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tulipano bolognese a suon di gol e soprattutto di prestazioni di altissimo profilo, qualitativamente e quantitativamente, ha conquistato la dirigenza rossonera, come d’altronde quelle di tante altre grandi squadre, e non solo in Italia.

Vincere la concorrenza delle big europee sul bomber esploso sotto la guida di Thiago Motta non sarà però semplice. Il futuro del centravanti è infatti ancora legato alla possibilità di una recompra da parte del Bayern Monaco, e in quel caso i margini di manovra per un possibile acquisto, da parte del Milan o di altri club, sarebbero estremamente limitati.

Se Zirkzee sembra dunque destinato a rimanere un sogno, gli uomini mercato rossoneri hanno comunque individuato almeno altri quattro profili pronti a cambiare completamente il volto dell’attacco milanista nella prossima stagione.

Non solo Zirkzee: tutti i profili seguiti dal Milan per il dopo-Giroud

Dalla Germania al Portogallo, passando per Olanda e Francia, il Milan studia altri quattro bomber di caratura europea in grado di raccogliere, senza troppi problemi, l’eredità per certi versi schiacciante di un campione del mondo come Giroud, arma segreta della squadra che ha conquistato il tricolore nel 2022. Tra questi, ci sarebbe anche Benjamin Šeško, gigante sloveno del Lipsia. Un attaccante moderno, non particolarmente prolifico ma determinante per la manovra offensiva della sua squadra.

Messo nel mirino da mezza Europa, anche Sesko potrebbe diventare irraggiungibile a causa di una concorrenza serrata. Ed è per questo che i rossoneri starebbero seguendo d’occhio anche Santiago Gimenez, argentino con passaporto messicano. Un giovane bomber in grado di far gioire i tifosi del Feyenoord per 24 volte in stagione fino a questo momento. Su di lui sarebbe forte anche l’interesse del Napoli per il dopo Osimhen, ma i rossoneri potrebbero giocarsi la carta Champions per convincerlo.

Complicatissima è invece la pista che porta a Jonathan David del Lille. Il centravanti canadese è da tempo sul taccuino del Milan, e già la scorsa estate era stato accostato con insistenza al club rossonero. In scadenza nel 2025, potrebbe rappresentare una soluzione di grande impatto a un costo tutto sommato accettabile, ma in questo momento ipotizzare un affare di mercato tra Milan e Lille, alla luce delle indagini su Elliott e il club rossonero, appare azzardato.

C’è però un’altra candidatura passata in sordina: quella che porterebbe in rossonero lo svedese Viktor Gyökeres. Classe 1998, fisico imponente e ottime qualità tecniche, lo scorso anno ha impressionato in Championship con la maglia del Coventry, e alla prima stagione allo Sporting ha fin qui fatto le fortune della squadra di Lisbona, con 36 gol e 14 assist in tutte le competizioni. Un ruolino di marcia che ha fatto schizzare il suo valore ben oltre i 55-60 milioni. Un prezzo molto importante per un giocatore che potrebbe però rappresentare qualcosa in più di una semplice scommessa.