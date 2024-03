Milan, prima offerta per un super talento: si può chiudere a 25 milioni

Secondo fonti estere, il Milan è vicino a chiudere l’affare per il centrocampista polacco. Potrebbe essere lui il primo vero rinforzo estivo per i rossoneri.

Si parla soprattutto di un Milan concentrato a trovare il nuovo attaccante per la prossima stagione, ma la verità è che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono già impegnati su più fronti per rinforzare la rosa rossonera su ogni reparto. Dunque, non solo un centravanti. Il Diavolo è anche proiettato nella ricerca di un nuovo difensore, due terzini e un centrocampista. I sondaggi di Moncada non si sono mai fermati, e per quanto riguarda un ruolo la scelta sembra ormai stata fatta. Il Milan avrà presto il suo rinforzo.

Parliamo del nuovo centrocampista, dato che le ultime indiscrezioni ci dicono che il club rossonero ha praticamente in pugno il calciatore e sta chiudendo l’affare. Di chi parliamo? Di Sebastian Szymański, nome che assunto una certa importanza soprattutto nella stagione in corso. Ex Feyenoord, Sebastian milita oggi al Fenerbahce, dove sta registrando un rendimento clamoroso.

Secondo l’accreditata fonte turca Aksam Gazatesi, Szymanski è ad un passo dal Milan nella maniera più concreta. Resta da colmare una non troppo esagerata distanza economica. Il Diavolo la sua offerta al Fenerbahce l’ha già fatta: 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Non basta, ecco a quanto si può chiudere.

Milan, ecco Szymanski: curiosità, numeri e caratteristiche

Secondo la fonte, la richiesta del Fenerbahce è di 28 milioni di euro, ma la sensazione della fonte è che a 25 milioni complessivi si può chiudere l’affare. Una cifra che il Milan può raggiungere con l’aggiunta dei diversi bonus. Anche perché, a gennaio, i rossoneri hanno praticamente svenduto Rade Krunic allo stesso club di Istanbul, che deve in un certo qual senso non tirare troppo la corda. La cessione, se dovesse andare il porto, sarebbe la più ricca nella storia del Fenerbahce.

Dunque, si attende solo l’offerta al rialzo di Furlani, che assicurerebbe al Milan un innesto di grande qualità. Classe 1999, Szymanski è un talento purissimo della metà campo. Mezzala o trequartista, rappresenterebbe un validissima alternativa a Ruben Loftus-Cheek. Proprio come l’inglese, il polacco Sebastian sta registrando una stagione da urlo sotto il punto di vista dei numeri. 12 reti e 14 assist realizzati. Un titolare assoluto del Fenerbahce, acquistato la scorsa estate dalla Dinamo Mosca per meno di 10 milioni di euro.

Il suo valore è schizzato in poco tempo come anche il suo appeal. Oltre al Milan, la fonte turca parla dell’interesse di Napoli e Tottenham pronte ad inserirsi in caso di mancato accordo coi rossoneri. Ma il Diavolo è nettamente avanti, ha in pugno il giocatore e starebbe per chiudere la trattativa.