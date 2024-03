Milan protagonista al Soccer Champions Tour 2024: avversarie e calendario delle partite

Il Milan sarà protagonista al Soccer Champions Tour negli Stati Uniti nl’estate prossima: le avversarie di prestigio dei rossoneri

Ultime nove giornate di campionato in Serie A, poi sarà tempo di vacanze per i calciatori, almeno per coloro che non parteciperanno all’Europeo che si disputerà in Germania. La dirigenza, invece, lavorerà sulla campagna acquisti, sul come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione per renderla il più competitiva possibile.

Scollinato il mese di giugno, l’estate, però, è anche tempo di precampionato, ritiro dove le squadre si preparano in vista del nuovo torneo. Ed ovviamente è anche tempo di amichevoli estive, immancabili e fondamentali per mettere minuti nelle gambe, con avversari sempre più competitivi.

E tra queste, c’è la Soccer Champions Tour, una vera e propria tournée con tanto di mini campionato che si disputerà negli Stati Uniti, nelle città di New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte precisamente. Cinque tra i top club più importanti del mondo, con il solo Milan a rappresentare la nostra Serie A. Per i rossoneri si tratta della seconda estate consecutiva di una tournée negli Stati Uniti dopo quella dello scorso anno.

Le altre formazioni sono Real Madrid e Barcellona per il campionato spagnolo, Manchester City e Chelsea per la Premier League. Formazioni d’élite pronte a dare spettacolo in campo davanti al pubblico statunitense, sempre più appassionato al calcio maschile, complice anche le stelle che giocano nella Mls, Messi in primis.

Milan, le avversarie nella Soccer Champions Tour: quando scenderà in campo

Il Milan, come le altre formazioni del torneo, non affronterà tutte le avversarie. Saranno, però, ugualmente sfide di grande fascino per i rossoneri. Sabato 27 luglio allo Yankee Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola, per un debutto decisamente da brividi contro Haaland e compagni.

Il 31 luglio, poi, al Soldier Field la sfida al Real Madrid di Vinicius e del nuovo talento brasiliano Endrick ma anche di Kylian Mbappé che nella prossima stagione dovrebbe vestire i colori della formazione meneregues. Sfida, peraltro, sempre ricca di emozione per Carlo Ancelotti, tecnico del Madrid ed icona nella storia del Milan.

L’ultimo impegno per i rossoneri sarà il 6 agosto al M&T Bank Stadium contro il Barcellona di Lewandowski e Yamal, per una degna conclusione del torneo a stelle e strisce.