Nel caos il Fenerbahce di Krunic, il club può ritirarsi dal campionato: cosa è successo

Tremendo episodio di violenza nel campionato turco, che ha riguardato in prima battuta il Fenerbahce di Rade Krunic. Si valutano scelte molto drastiche.

Come se la sta passando Rade Krunic in Turchia con la maglia del Fenerbahce? Sotto il punto di vista sportivo diremmo bene, dato che la squadra di Istanbul è in piena corsa per lo Scudetto e pronta a disputare i quarti di finale di Conference League. Sì, il Fene sta lottando per obiettivi importanti e ambiziosi in questa stagione, grazie anche al contributo tecnico arrivato dal mercato.

Non solo Edin Dzeko e Dusan Tadic l’estate scorsa, ma anche Rade Krunic a gennaio. Il centrocampista bosniaco ha voluto fortemente il trasferimento in Turchia, lasciatosi convincere dall’ottima offerta economica del Fenerbahce. Probabilmente, Krunic si sarebbe trasferito ad Istanbul già l’estate scorsa, ma il Milan gli ha dato il via libera solo nella sessione di mercato di gennaio. Adesso, come detto, Krunic se la passa modestamente nel Paese euro-asiatico, anche se l’ultimo episodio che ha riguardato il Fenerbahce è dei più gravi e scandalosi.

Una grande scena di violenza ha coinvolto la squadra di Krunic nell’ultima di campionato. Quello che è accaduto è finito anche sotto la lente d’ingrandimento della FIFA. Andiamo a ricostruire l’episodio e le possibili conseguenze.

Fenerbahce, la maxi rissa coi tifosi è clamorosa

L’ultima di campionato il Fenerbahce l’ha giocata in trasferta contro il Trabzonspor, terza in classifica proprio dietro alla squadra di Krunic, ma distante 20 punti. Ebbene, la gara in questione è terminata 2-3 in favore del Fene, ma al fischio finale è accaduto l’impensabile. Un tifoso della squadra di casa ha fatto irruzione sul campo da gioco, minacciando i calciatori del Fenerbahce. Questo è stato seguito da una folla di sostenitori del Trabzonspor che si è riversata sul rettangolo verde colpendo addirittura fisicamente alcuni giocatori.

Yusuf Kenan Çalık: Konu Fenerbahçe olunca “tasvip etmiyoruz ama..” Ne aması ya! Türkiye’nin en iyisi dediğiniz hakem (Halil Umut Meler) sırf lobiden korktuğu için maçı tatil edemedi. pic.twitter.com/u9VDCM40Ih — Fener Editör (@Fenereditor) March 18, 2024



Si è visto di tutto sul campo. Pugni e calci tra la tifoseria casalinga e la squadra ospite di Istanbul. Scene terribili e che adesso porteranno a gravi conseguenze. Innanzitutto ci sono già stati diversi arresti, dodici con precisione, di alcuni ultras scesi in campo e riconosciuti dalle forze dell’ordine. La sensazione, però, è che la lista è ancora molto lunga. Ma il fatto più grave è dato dal fatto che il Fenerbahce valuta adesso il ritiro dal campionato.

La mancanza di rispetto è stata troppo grande secondo il club di Istanbul, che per questo potrebbe optare per una scelta così drastica. Va sottolineato che il Fenerbahce è uscito dopo tre ore dallo stadio, perché si temevano assalti anche all’esterno. Dunque, l’autobus della squadra è stato scortato fino all’aeroporto, e permessogli di dirigersi direttamente sulla pista di decollo.

Krunic l’ultima di campionato l’ha passata in panchina, ma a fine gara ha certamente assistito a quanto accaduto.