Samardzic, addio Milan: spunta l’interesse di una big europea

Dopo aver confessato di essere stato a un passo dal Milan, Samardzic torna di moda in Europa: piace a un top club

Lazar Samardzic è stato in passato vicino al Milan. Nelle ultime ore è tornato di moda nell’ambiente rossonero come colpo per giugno, come riferito da Sportmediaset a inizio 2024. A quanto pare il suo destino non sarà però di vestire la maglia rossonera. Nonostante l’affare sia oggi più semplice che nel recente passato, Lazar sembra destinato a giocare altrove. E non solo per volontà della dirigenza di puntare su altri obiettivi, ma per l’improvviso interesse di un top club di livello europeo nei confronti del gioiello dell’Udinese, pronto a fare il definitivo salto di qualità.

E pensare che il suo nome era tornato di moda, negli ultimi giorni, nell’ambiente rossonero, dopo le sue dichiarazioni riguardanti la visita a Milanello nel lontano 2017. Dopo aver sfiorato la maglia dell’Inter ed essere stato vicino anche al Napoli, su Samardzic sembrava possibile in questo momento una corsa a due tra Juventus e Milan, con il club rossonero favorito grazie alla maggiore solidità economica.

A sbaragliare la concorrenza italiana potrebbe però essere, a sorpresa, una grande del calcio europeo, pronta a regalare al talento serbo la più affascinante opportunità della sua carriera, e magari a convincere papà Mladen ad ammorbidire le proprie pretese, fino a questo momento inaccettabili per tutte le grandi d’Italia.

Samardzic piace al Barcellona: concorrenza spagnola per il gioiello dell’Udinese che piace al Milan

C’è un buco a centrocampo nel Barcellona. Ed è un buco che il club blaugrana deve colmare al più presto. L’addio di Busquets non è stato infatti perfettamente ammortizzato con l’arrivo del fin qui deludente Oriol Romeu. Alla squadra oggi allenata da Xavi serve un nuovo innesto in quella zona del campo, un profilo in grado di garantire quantità e qualità e magari con una carta d’identità ancora piuttosto verde.

Se fino a poche settimane fa si è parlato, nell’ambiente catalano, di Mats Wieffer del Feyenoord, l’alternativa più calda in queste ore, stando a quanto riferito da Fichajes.com, potrebbe essere Samardzic dell’Udinese.

Nonostante stia impiegando più tempo del previsto per esplodere, il talento serbo della squadra bianconera è da un paio d’anni uno dei centrocampisti più incisivi e promettenti del campionato italiano, e potrebbe rappresentare la giusta soluzione per il club di Laporta, bisognoso di un grande investimento ma che sia abbordabile a livello economico.

Se da questo punto di vista trovare un accordo con il ragazzo non sarebbe complicatissimo, secondo quanto riferito da Sport il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’Udinese, che difficilmente lo lascerebbe andare per meno di 35 milioni di euro. Una valutazione che in questo momento spaventa il Barça, ma che tiene a distanza anche le altre pretendenti italiane e dà quindi tempo alla dirigenza catalana per fare bene i conti.