Ultim’ora Maignan, dalla Francia: “Non si è allenato”, i dettagli

Notizie cruciali dalla Francia su Mike Maignan e le sue condizioni fisiche. Il portierone del Milan non si è allenato. Ne da notizia l’Equipe.

Mike Maignan ha dovuto fare i conti con diversi “potenziali” infortuni nelle ultime due settimane. Le condizioni fisiche del portiere rossonero sono state messe a dura prova in due partite in particolare. In quella contro lo Slavia Praga, di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Maignan è andato incontro ad un duro scontro di gioco con l’attaccante avversario. Ne ha pagato le conseguenze il suo ginocchio, fortemente colpito dalla gamba del giocatore dello Slavia. Un trauma pesante, e che lo ha costretto al cambio nonostante i vari tentativi di restare in campo.

Al suo posto è entrato Marco Sportiello, e chiaramente si è temuto il peggio. Ma per fortuna, per Magic Mike non si è trattato di nulla di più di una contusione, seppur forte. Tanto che è subito rientrato a titolare nel match seguente di campionato contro l’Hellas Verona. Ha presidiato i pali della porta rossonera molto tranquillamente, sin quando, nel finale di gara, ha rimediato un problemino alla parte posteriore della coscia dopo una super parata in ‘spaccata’. In quel caso, non si è optato per il cambio, dato che la gara era sul finire.

Nei successivi accertamenti, si è compreso che anche contro l’Hellas Verona, Maignan non avesse rimediato gravi problemi fisici. Non a caso è stato convocato da Didier Deschamps e ha raggiunto come da accordi il ritiro della sua Nazionale in Francia. Purtroppo, però, adesso non arrivano buone notizie dal Paese transalpino.

Maignan ha saltato l’allenamento: il motivo

Come riferisce oggi l’Equipe, accreditata testata francese, Mike Maignan non ha preso parte all’allenamento di martedì con il resto della rosa francese. Non ha proprio lavorato Magic Mike, che ha invece riposato. La scelta è stata presa dallo staff medico e da Didier Deschamps, lo stesso che aveva ammesso delle condizioni incerte del portiere dopo la gara di campionato contro l’Hellas Verona.

Dunque, nonostante non si sia trattato di un problema grave, Maignan è ancora alle preso con la presunta elongazione alla coscia sinistra. Un fatto che chiaramente rende incerta la sua presenza al prossimo impegno contro la Germania a Lione del 23 marzo. Lo staff della Francia, riporta l’Equipe, continuerà dunque a monitorare le condizioni di Maignan nei prossimi giorni, con la priorità assoluta di preservare il suo stato fisico.

Anche Deschamps aveva confermato che si sarebbero osservati gli sviluppi della sua condizione. Da comprendere se Maignan prenderà parte ai prossimi allenamenti.