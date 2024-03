Via libera per Zirkzee: il Milan piazza il colpo

Sembrano davvero esserci le condizioni per mettere le mani sull’attaccante del Bologna al termine della stagione: ecco che cosa sta succedendo

E’ Joshua Zirkzee il nome in cima alla lista per rafforzare il pacchetto offensivo del Milan. A prescindere dal futuro di Olivier Giroud, ancora indeciso tra il continuare in rossonero e approdare in MLS, l’obiettivo del Diavolo è quello di regalarsi un centravanti.

Anche stamani i quotidiani scrivono della possibilitĂ di mettere le mani sull’olandese del Bologna e a fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport. Non è certo un segreto che una delle variabile sia sicuramente il Bayern Monaco che ha la possibilitĂ di riportare in Baviera il giocatore spendendo 40 milioni di euro.

I tedeschi, però, non sembrano pensare al classe 2001, avendo investito tanto su Harry Kane e avendo anche il giovane Mathys Tel. Lo stesso Zirkzee non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Bundesliga, la sua priorità è quella di continuare a giocare in Italia, dove è esploso.  L’olandese è certo che per crescere e maturare ancora non ci sia nulla di meglio della Serie A e anche per questo il Milan spera davvero di poter mettere le mani sull’attaccante.

Il Bologna allo stesso tempo si augura di poter tenere almeno per un’altra stagione Zirkzee, ma la concorrenza è agguerrita e l’idea del calciatore sarebbe quella di cambiare aria.

Milan-Zirkzee, il punto della situazione

Serviranno almeno 40 milioni di euro, quelli della clausola, per acquistarlo, ma il prezzo potrebbe anche alzarsi, con il club rossoblu pronto ad avvalersi di un precedente, quello di Hojlund, ceduto dall’Atalanta, al Manchester United per 75 milioni di euro.

Proprio la Premier League rappresenta uno degli ostacoli principali per il Diavolo. I Red Devils lo stanno seguendo con interesse così come l’Arsenal, squadre pronte a far saltare il banco, con offerte difficilmente pareggiabili.

Va considerato però che il Milan potrebbe avere alcune carte da giocarsi per fare abbassare il prezzo come il cartellino di Alexis Saelemaekers che tanto bene sta facendo a Bologna (per rimanere in Emilia-Romagna servono una decina di milioni di euro). Non è detto però che non possano essere coinvolti altri giovani calciatori nella trattativa.

Il Milan se vuole Zirkzee deve comunque fare in fretta, anche perchĂ© c’è il rischio che si facciano sotto altre squadre, anche italiane. Il Napoli, ad esempio, con la cessione di Osimhen potrebbe avere i soldi per tentare il colpo.