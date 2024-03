Come sta Bennacer, le ultime sull’infortunio: Pioli può sorridere

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni del centrocampista algerino, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale.

Dopo un periodo senza infortuni, ultimamente il Milan ha dovuto fare nuovamente i conti con i guai fisici capitati ad alcuni suoi giocatori. Per qualcuno si è trattato di cose più serie, per altri di problemi lievi.

Pierre Kalulu, rientrato da poco da un lungo infortunio, è stato vittima di una distrazione del legamento collaterale mediale avvenuta in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio destro. Niente operazione, seguirà un trattamento conservativo. Starà fuori minimo un mese, ma lo stop potrebbe durare anche di più.

C’è poi Mike Maignan, che contro lo Slavia Praga aveva avuto una contusione al ginocchio destro e poi contro l’Hellas Verona ha accusato un fastidio muscolare al all’adduttore sinistro. È andato comunque in nazionale, però nei primi giorni non si è allenato per precauzione. Gli esami non avevano rilevato nessun infortunio particolare, però con i problemi muscolari bisogna sempre essere prudenti.

Milan, le condizioni di Bennacer

C’è poi Ismael Bennacer, che a causa di un “lieve dolore” (così recita il comunicato) ha lasciato il ritiro dell’Algeria e farà ritorno a Milano. Dopo gli accertamenti fatti dallo staff della nazionale nordafricana, si è deciso di evitare qualsiasi rischio e dunque il centrocampista è stato autorizzato a rientrare in Italia.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, Bennacer non ha nessun infortunio serio. Non è a rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Milan di sabato 30 marzo. Probabilmente basterà un po’ di riposo in questi giorni.

Per il Stefano Pioli è importante non avere altre defezioni in una stagione che è stata già caratterizzata da tante assenze per infortunio. L’ex Empoli è un elemento fondamentale per il centrocampo, anche se forse finora non lo abbiamo ancora visto giocare al suo massimo livello.

Nei prossimi mesi speriamo di rivedere un Bennacer in grande condizione fisica e capace di esprimersi come nelle sue giornate migliori da quando veste la maglia del Milan. Pioli si aspetta tanto da parte sua, vedremo se resterà soddisfatto del rendimento dell’algerino.