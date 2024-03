Milan addio, cessione definitiva: una clausola decisiva nella trattativa

Nuove conferme su una possibile vendita da parte del club rossonero: a fine stagione la trattativa potrebbe andare in porto.

Il Milan ha ceduto alcuni giocatori con la formula del prestito e tra questi ce n’è qualcuno che potrebbe non fare ritorno a Milanello. Molto dipenderà dal loro rendimento nei prossimi due mesi.

Il primo della lista è Charles De Ketelaere, che all’Atalanta si è rilanciato dopo una stagione anonima in rossonero. 10 gol e 7 assist in 34 presenze, la sensazione è che il club bergamasco eserciterà il diritto di riscatto da 22-23 milioni di euro per acquisire il cartellino. E dovrebbe fare lo stesso pure il Bologna con Alexis Saelemaekers, che può diventare definitivamente rossoblu per 9-10 milioni.

Milan, un altro addio dopo il prestito

Un altro che ha lasciato il Milan in prestito è Daniel Maldini, che ha disputato la prima parte di stagione all’Empoli e poi è passato al Monza. Se in Toscana non era riuscito a incidere particolarmente, invece in Brianza le cose stanno andando decisamente meglio: nelle ultime 5 partite (sono 6 totali le presenze in divisa biancorossa finora) ha totalizzato 3 gol e un assist.

Come confermato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Adriano Galliani sta lavorando per comprare il cartellino di Maldini. L’amministratore delegato del Monza è un grande estimatore del giocatore e lo vuole a titolo definitivo. Il Milan potrebbe voler inserire una percentuale sulla futura rivendita nell’operazione.

In questi giorni si è parlato di un trasferimento che potrebbe avvenire per circa 5 milioni, considerando anche che Daniel va in scadenza di contratto a giugno 2025. La società rossonera metterebbe a bilancio una plusvalenza piena, trattandosi di un prodotto del settore giovanile, e si garantirebbe anche la possibilità di ottenere un ulteriore incasso in futuro.

Galliani spera di trovare un accordo con il Milan, che senza rinnovo non può che vendere il 22enne figlio d’arte. I rapporti tra i club sono ottimi e possono favorire la buona riuscita dell’affare. Il secondogenito di Paolo Maldini si trova bene a Monza e probabilmente la soluzione ideale per il suo futuro immediato è quella di continuare a giocare in Brianza. Da capire se, eventualmente, ci sarà ancora Raffaele Palladino ad allenarlo nella prossima stagione. Il tecnico campano è bravo a valorizzare i suoi calciatori e a Daniel farebbe bene averlo ancora un altro anno come suo “maestro”.