Infortunio Bennacer, lascia il ritiro dell’Algeria e rientra in Italia: i dettagli

Allarme in casa Milan per uno dei titolarissimi rossoneri. Problema fisico da valutare per il calciatore mentre era in nazionale.

Piccolo allarme in casa Milan. Il club rossonero ha saputo poco fa di un infortunio muscolare subito da uno dei suoi titolarissimi, mentre era impegnato nel ritiro della propria nazionale.

Si tratta di Ismail Bennacer, il centrocampista classe ’97 e numero 4 del Milan, che era stato convocato dalla sua Algeria per le prossime gare amichevoli di fine marzo. Il calciatore rossonero avrebbe accusato alcuni dolori fisici e, assieme alla federazione ed allo staff tecnico della propria nazionale, ha deciso di lasciare il ritiro.

Bennacer sta facendo ritorno a Milano in queste ore e dunque salterà le partite internazionali contro Sudafrica e Bolivia. Ora restano da valutare le condizioni reali di Bennacer e l’entità del danno subito durante gli ultimi allenamento in Algeria.

Questo il comunicato della Nazionale: “Il centrocampista Ismail Bennacer è stato autorizzato questo mercoledì 20 marzo 2024 a lasciare la sede dell’incontro dei Verdi dall’allenatore della nazionale Vladimir Petkovic a causa di lievi dolori. Dopo gli accertamenti dello staff medico e per non correre il minimo rischio, è stato deciso, d’intesa con l’allenatore della Nazionale, di rilasciarlo e consentirgli di unirsi al suo club, il Milan, per continuare le cure”.