Milan, attento al Bayern Monaco: “Pronta un’offerta importante”

Il club tedesco ha messo gli occhi su due idee della società rossonera per il futuro: cosa succederà nei prossimi mesi?

Nell’ultimo periodo si sta parlando meno del futuro di Stefano Pioli, che con i recenti risultati ha momentaneamente scacciato alcuni rumors che lo riguardavano. Anche se da Casa Milan hanno sempre fatto sapere di avere ancora grande fiducia in lui, facendo così intende che la conferma sia qualcosa di altamente possibile, non c’è ancora certezza totale.

A Pioli, forte anche di un contratto in scadenza a giugno 2025, non rimane altro che cercare di arrivare secondo nella classifica della Serie A e almeno in finale di Europa League. Il primo obiettivo è più facile del secondo, dato che nei Quarti ci sarà la Roma da affrontare e nell’eventuale semifinale la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham. Missione non impossibile quella europea, ma serviranno prestazioni di altissimo livello per arrivare a disputare la finalissima a Dublino.

Bayern Monaco vigile su due idee del Milan

Anche se la conferma di Pioli non è sicura, non è ancora chiaro chi potrebbe essere il suo successore. Sono circolati tanti nomi in questi mesi, alcuni verosimili e altri meno. Certamente uno dei più desiderati da una buona parte dei tifosi è Antonio Conte, che dopo aver allenato Juventus e Inter sarebbe ben felice di guidare il Milan e di provare a vincere lo Scudetto con la terza squadra italiana diversa.

Erano trapelati rumors su contatti con Zlatan Ibrahimovic, che ha poi smentito. Le quotazioni del tecnico pugliese sono un po’ calate, però rimane un nome da tenere d’occhio. Più facile vedere lui sulla panchina rossonera di Roberto De Zerbi, profilo totalmente diverso da Conte e che è legato al Brighton da un contratto che prevede una clausola di risoluzione da circa 13 milioni di euro. Difficile immaginare che il Milan decida di fare tale investimento.

Più aperto a spendere è il Bayer Monaco, che ha già ufficializzato la separazione da Thomas Tuchel a fine stagione. La Repubblica scrive che il club presenterà un’offerta molto importante a Conte nelle prossime settimane. L’allenatore salentino preferirebbe tornare ad allenare in Italia, con Juventus e Milan che lo stuzzicano maggiormente come ipotesi, però valuterà la proposta.

Tra le alternative del Bayern Monaco c’è anche De Zerbi, al quale piacerebbe mettersi alla prova in un top club. A lui sta pensando pure il Liverpool, che si separerà da Jurgen Klopp. Altri nomi sulla live della dirigenza bavarese sono Ruben Amorim dello Sporting CP e Sebastian Hoeness dello Stoccarda (nonostante il rinnovo recentissimo).