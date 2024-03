Milan-Inter di lunedì, i precedenti Derby infrasettimanali: due goleade indimenticabili (VIDEO)

Per la prima volta, un Derby tra Milan e Inter si disputerà di Lunedì. Una collocazione inedita per la stracittadina milanese che si è giocata già in tutti gli altri giorni della settimana

Tutto confermato. Il Derby di ritorno di Serie A tra Milan e Inter si disputerà lunedì 22 aprile alle 20.45. Un inedito assoluto nelle sfide dirette tra rossoneri e nerazzurri che mai si sono affrontati nel primo giorno della settimana.

Una collocazione resa necessaria dal match di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan, in programma all’Olimpico, giovedì 18 aprile alle 21, un match decisivo nella stagione dei rossoneri che potrebbero imbattersi ormai prossima allo Scudetto nel secondo Derby dell’annata.

Dopo Milan-Inter del 22 aprile, mancheranno cinque giornate alla conclusione della Serie A e i conti sono presto fatti per chi prevede un’Inter scudettata proprio nella serata del Derby. Se al termine della stracittadina, i nerazzurri dovessero avere 15 o più punti vantaggi, lo Scudetto della seconda stella sarebbe già degli uomini di Inzaghi con ampio anticipo.

Milan-Inter, quando il Derby si è giocato di giovedì e venerdì

Al di là dello scenario appena descritto che i tifosi rossoneri si augurano di evitare, quello del 22 aprile sarà, comunque vada, un Derby storico. Mai, come anticipato, si è assistito a un Milan-Inter di lunedì nella storia di una rivalità che ha visto le due compagini meneghini affrontarsi, almeno una volta, in tutti i giorni della settimana.

Tralasciando, ovviamente, i match del sabato e della domenica, Milan e Inter si sono affrontate di martedì e mercoledì in vari confronti di Coppa Italia e anche nei tre incroci in Champions League delle edizioni 2002-2003; 2004-2005 e 2022-23 con i rossoneri in vantaggio 2-1 nei confronti europei.

Rossoneri e nerazzurri, per due volte, si sono incrociati di Giovedì. Oltre a un precedente datato 1946, ne abbiamo scovati altri due, entrambi di Coppa Italia. L’8 gennaio 1998, il Milan di Capello, in grande crisi in campionato, si prende la soddisfazione di battere con un umiliante 5-0 l’Inter di Simoni, nell’andata dei quarti. A segnare furono Albertini, Savicevic, Ganz, il norvegese Steinar Nielsen. A completare la cinquina un autorete di Colonnese.

Altro derby di giovedì è stato quello del 27 gennaio 2000. Quel giovedì si disputava il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. All’andata, i nerazzurri di Lippi si imposero 2-3 su Shevchenko e compagni. Proprio di Sheva, il gol che ha riaperto la qualificazione al ritorno prima del pareggio di Roberto Baggio.

Due, invece, i precedenti di venerdì che per i tifosi del Milan restano indimenticabili. Venerdì 11 maggio 2001, i rossoneri di Cesare Maldini si impongono con uno storico 0-6 sull’Inter di Tardelli, un risultato rimasto ineguagliato nella storia del Derby milanese. Quella sfida si è giocata di venerdì per consentire alla Uefa di allestire San Siro in vista dell’imminente finale di Champions League tra Bayern Monaco e Valencia, vinta dai tedeschi ai rigori.

Venerdì 14 aprile 2006, a ridosso della Pasqua, altra vittoria del Milan per 1-0 con gol decisivo di Kaladze nella ripresa. Splendida la stoccata del difensore georgiano, imparabile per Julio Cesar. (Nella foto di apertura, l’esultanza dei rossoneri dopo il gol di Kala)

Quel Derby si è disputato di venerdì per permettere al Milan di avere un giorno in più di riposo in vista dell’andata della semifinale di Champions League, persa 0-1 contro il Barcellona di Ronaldinho a San Siro.