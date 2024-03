Milan, pericolo Real: Ancelotti punta un big rossonero

Il Real Madrid guarda in casa Milan per la prossima stagione: nel mirino di Ancelotti c’è anche un big rossonero

Mancano ancora un paio di mesi intensi alla fine della stagione, ma grandi club come il Real Madrid sono già focalizzati sul futuro. Ancelotti e la dirigenza stanno già pianificando le prossime manovre di mercato. Mosse, come spesso accade da quelle parti, “galattiche”. Oltre che dall’arrivo di Mbappé, la sessione estiva madridista sarà perfezionata da almeno altri due acquisti di livello mondiale. E uno dei questi potrebbe arrivare dal Milan.

Se Rafael Leão è stato a lungo accostato anche alle merengue, almeno prima della quasi ufficialità di Mbappé, e se Theo Hernandez sembra destinato a rimanere un parziale rimpianto per Florentino Perez, è un altro il totem rossonero che nelle ultime settimane sarebbe finito nel mirino del più blasonato club al mondo.

Il Real ha infatti un problema, e non di poco conto, in uno dei ruoli più delicati: quello del portiere. Teoricamente copertissimo con Thibaut Courtois, Kepa (arrivato in prestito dal Chelsea la scorsa estate) e con il talentuoso Lunin, a causa dei tanti problemi di salute che ultimamente hanno afflitto il portiere belga il Real si è ritrovato più volte privo del proprio titolare. E anche per questo motivo avrebbe cominciato a guardarsi attorno per trovare un possibile erede dello stesso Courtois, ancora relativamente giovane (è un classe 1992), ma fisicamente al momento poco affidabile.

Il Real Madrid cerca un nuovo portiere: tra i giocatori nel mirino di Ancelotti c’è anche Maignan

Detto che l’estremo difensore belga resta per ora il titolare del Real, con pochi dubbi peraltro, essendo uno dei più forti portieri al mondo, è chiaro che i continui infortuni di quest’anno potrebbero far prendere al Real una scelta drastica: rinunciare all’ex Chelsea per far spazio a un nuovo titolare tra i pali, talentuoso quanto il belga ma fisicamente meno usurato.

E se qualcuno ha pensato già la scorsa estate che la soluzione più logica potesse essere Kepa, lo spagnolo fin qui ha deluso le aspettative. Non a caso gli è stato a lungo preferito proprio Lunin, classe 1999 che ha dimostrato, nonostante i tanti dubbi che lo circondavano, di essere piuttosto affidabile nonostante sia ancora alle prime esperienza come titolare in una squadra così importante.

E l’ucraino potrebbe rimanere un’alternativa low cost che la dirigenza Real non ha ancora cestinato del tutto, è chiaro che un club come quello madridista non può accontentarsi di una soluzione di ripiego. Anche per questo motivo, in caso di sostituzione definitiva di Courtois, starebbe vagliando portieri di maggior esperienza a livello internazionale, capaci di rappresentare una garanzia anche per i tifosi.

Tra questi, non può mancare Mike Maignan. Come riferito da Fichajes.net, l’estremo difensore del Milan sarebbe al momento uno dei candidati più apprezzati dalle parti di Madrid, grazie ai suoi 28 anni e al rendimento straordinario delle ultime stagioni. Per poterlo strappare ai rossoneri però servirà un’offerta molto importante, forse superiore rispetto all’investimento che Florentino vorrebbe fare per la porta.

Va aggiunto, comunque, che l’alternativa principale all’ex Lille non sarebbe un acquisto particolarmente economico. Si tratterebbe infatti di Diogo Costa, 24enne del Porto che tanto bene sta facendo con la maglia dei Dragões da diventare non solo il titolare della propria Nazionale, ma anche uno degli estremi difensori di maggior valore al mondo. Per riuscire a portarlo a Madrid potrebbe infatti non bastare un’offerta di 50 milioni. Motivo in più per tenere d’occhio la pista Maignan.