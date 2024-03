Milan, scelto il dopo Kjaer: colpo nazionale

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo difensore e l’obiettivo non è cambiato: ecco l’idea del Diavolo in vista della prossima estate

Sarà un calciomercato diverso quello che il Milan affronterà in estate. Rispetto alla scorsa stagione, infatti, il Diavolo non sarà protagonista di una rivoluzione, ma varcheranno i cancelli di Milanello solo un numero ristretto di calciatori.

L’idea è quella di puntellare la rosa con un rinforzo per reparto, senza stravolgere la squadra. Così oltre al tanto atteso centravanti, che arriverà a prescindere dalla decisione finale di Olivier Giroud, il Milan si regalerà certamente un difensore centrale, oltre che un centrocampista. Poi le altre operazioni, come può essere l’arrivo di un vice Theo Hernandez, saranno di contorno.

Stamani il Corriere dello Sport pone così l’attenzione sul colpo in difesa, tanto inseguito dal Milan durante il mercato di gennaio. In estate, d’altronde, i rossoneri dovrebbero fare a meno di Simon Kjaer.

Il danese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non appaiono esserci i margini per un prolungamento. Sarebbe il volere dell’ex Palermo, ma il Milan sembra intenzionato a percorrere altre strade. Una di queste porta certamente ad Alessandro Buongiorno, oggi in ritiro con la Nazionale di Luciano Spalletti

Milan, tutto su Buongiorno

E’ il centrale del Torino in cima alla lista dei desideri di Geoffrey Moncada. Ha una valutazione davvero importante, superiore ai 40 milioni di euro, ma il classe 1999 ha convinto tutti e il Milan ha voglia di aggiungere in rosa un nuovo difensore, meglio se italiano e soprattutto mancino.

Quest’ultima una caratteristica ricercata dal Diavolo visto che in rosa non sono presenti centrali che giocano con il piede sinistro.

Convincere Urbano Cairo non sarà certamente facile, ma il Milan può avere le carte giuste per abbassare il prezzo. Sono diversi i calciatori che piacciono al Torino. A partire da Lorenzo Colombo, accostato ai granata già a gennaio, ma attenzione ad altre idee come può Jan-Carl Simic, ma anche Tommaso Pobega, mai scomparso dai radar di Urbano Cairo.

Chiaramente il Milan guarda anche ad altri calciatori come può essere Brassier del Brest, anche lui mancino, che ha una valutazione decisamente più bassa. Con il contratto in scadenza nel 2025 può lasciare la Ligue 1 per meno di 20 milioni di euro.