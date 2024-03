Sorpresa Milan, incontro con lo storico club argentino: “Strategie condivise”

Il Milan a sorpresa ha incontrato gli esponenti di un noto club argentino, che ha fatto parte di un momento particolare della storia.

Uno dei progetti del Milan a cui è particolarmente interessata la proprietà RedBird Capital è quello riguardante l’espansione del brand rossonero. Un marchio storico e molto apprezzato, che viene definito come un simbolo del calcio vincente d’occidente, visti i numerosi trofei e campioni che rappresentano la storia del Milan.

Non a caso Gerry Cardinale ha subito cercato di aumentare la visibilità del Milan, accogliendo partner e collaborazioni in tutto il mondo. L’ultimo legame che si è creato di recente riguarda il club rossonero ed una storica squadra argentina, un vero e proprio simbolo del calcio sudamericano.

Si tratta del Velez Sarsfield, noto club argentino che ha deciso di far visita a Casa Milan. In particolare il vice-presidente Gustavo Garcia si è recato a Milano per incontrare alcuni dirigenti rossoneri con l’intento di sviluppare una sorta di collaborazione e partnership, finalizzata all’ampliamento delle strategie per rafforzare il marchio del club ed espandere la sua portata internazionale.

Velez-Milan, un’amichevole a 30 anni dalla finale di Coppa Intercontinentale

Garcia ha incontrato presso la sede di via Aldo Rossi alcuni dirigenti del settore marketing del Milan: Elena Sartore (Direttore delle Operazioni Commerciali del Calcio), Lorenzo Libutti (Direttore PlayCare e delle Operazioni Commerciali del Calcio) e Luca Bertarini (Responsabile Area Business Internazionale).

“Gustavo García, 2° vicepresidente della nostra istituzione, ha incontrato i dirigenti del Milan per discutere le strategie che tendono a rafforzare il rafforzamento del brand del Club” – ha scritto il sito ufficiale del Velez per raccontare l’incontro.

Un incontro proficuo, per scambiarsi idee e strategie di crescita del brand calcistico. Ma anche per pianificare nuovi eventi che possano far piacere ai tifosi di Velez e Milan a livello mondiale. Il tutto a 30 anni dalla storica finalissima di Coppa Intercontinentale proprio tra queste due grandi squadre.

Il 1 dicembre 1994 il Velez di Carlos Bianchi riuscì a battere sorprendentemente a Tokyo il grande Milan di Fabio Capello e di fuoriclasse come Maldini, Baresi e Savicevic per 2-0. Proprio per ripercorrere quel trionfo, la squadra argentina potrebbe proporre al Milan un’amichevole ed una serie di iniziative congiunte nei prossimi mesi. Non da escludere dunque una sorta di “rivincita” per il Milan a trent’anni di distanza, magari la prossima estate.