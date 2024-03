Calabria e Florenzi in bilico, il Milan cerca un nuovo terzino: tutti i possibili obiettivi

Il Milan sta cercando un titolare inamovibile anche nel ruolo di terzino destro: a rischio Calabria e Florenzi, tutti i possibili obiettivi

Il paradosso in casa Milan, fin dall’inizio di questa stagione, ha un ruolo preciso: quello di terzino. Mentre a sinistra la squadra di Pioli può vantare un vero e proprio top player come Theo Hernandez, privo però di un sostituto dopo l’addio di Ballo-Touré, a destra la situazione è opposta. I rossoneri hanno infatti un ottimo titolare e due buone riserve, ma nessun campione in grado di fare davvero la differenza.

In vista del prossimo mercato, il club starebbe valutando quindi le possibili soluzioni a questa situazione di squilibrio evidente. Se a sinistra è logico ipotizzare che verrà effettuato un investimento per colmare il ‘buco’ presente in rosa, Furlani e Moncada sarebbero al lavoro anche per trovare un calciatore che possa essere in grado di fare davvero la differenza sulla destra.

Capitan Calabria rimarrà infatti un elemento importante della squadra, ma non è detto che possa essere ancora un titolare inamovibile. E se Florenzi, nonostante sia una garanzia di rendimento, è ormai vicino alla fine del suo percorso rossonero, il giovane Terracciano, arrivato a gennaio dal Verona, fin qui ha trovato pochissimo spazio e non può essere considerato in questo momento un potenziale titolare su quella corsia.

Per questo motivo la dirigenza starebbe vagliando diversi profili, tra loro anche piuttosto differenti, alla ricerca del colpo ad effetto che possa rendere più equilibrata la situazione tra una corsia mancina che fa tremare le gambe agli avversari e una fascia di destra che, al di là dell’exploit di Pulisic più avanti, continua a essere una sorta di punto debole della squadra.

Milan alla ricerca di un nuovo terzino destro: tutti i nomi sulla lista di Moncada

Stando a quanto riferito dai rumor di mercato provenienti dai principali paesi europei, sarebbero già diversi i giocatori seguiti dal Milan negli ultimi mesi in quella zona di campo. E si tratta di profili che, per un motivo o per un altro, potrebbero corrispondere appieno alle esigenze del club di via Aldo Rossi.

Ragazzi giovani ma già pronti, con un grande presente ma un futuro ancora più roseo davanti a loro. Tra questi, Joe Scally, classe 2002 titolare da diverse stagioni al Borussia Mönchengladbach. Un altro giocatore a stelle e strisce in grado di “americanizzare” la rosa della squadra rossonera, sempre più aperta al mercato nordamericano.

Sempre in Germania è monitorato con particolare attenzione anche Killian Sildillia, francese, coetaneo di Scally e a sua volta protagonista sia in campionato che in Europa con la maglia del Friburgo.

Più complicata invece la pista che porta in Spagna, dove il nome più caldo per la corsia destra milanista sembrerebbe essere Arnau Martínez, giovane talento classe 2003 in forza al Girona, rivelazione di questa edizione de LaLiga. Pur non essendo il protagonista indiscusso su quella fascia nella stagione più importante nella storia del club della Costa Brava, il suo talento non è passato inosservato, e il fatto che abbia un contratto in scadenza nel 2025 lo rende anche più appetibile rispetto ai suoi concorrenti.