Dal Milan alla Premier League: via dopo un solo anno, non ha convinto

Il Milan in estate dovrà guardarsi dagli assalti dei top club per le sue stelle: un esterno offensivo può andare via

Il primo gol in campionato con la maglia del Milan l’ha realizzato solamente nell’ultimo turno, in occasione del 3-1 rifilato al Verona. Il riferimento è naturalmente a Samuel Chukwueze, forse una delle delusioni in stagione per il Milan. Ci si aspettava decisamente un rendimento differente da parte del nigeriano, arrivato in rossonero per sostituire di fatto Brahim Diaz, tornato al Real Madrid.

Ed invece l’ex Villarreal non ha mai mostrato appieno le sue qualità, tanto da accumulare un minutaggio davvero ridotto. Appena 17 le presenze in Serie A ma con 628′ totali nella quale ha collezionato una rete ed un solo assist. Quattro, invece, gli spezzoni di gara in Champions League – sono però arrivati due gol – e due le presenze in Europa League.

Esterno destro offensivo nel 4-2-3-1 di Pioli, ha anche pagato la verve di Christian Pulisic, fin qui uno di più positivi in casa rossonera in stagione. Classe ’99, il Milan si augura che il gol messo a segno al Bentegodi possa averlo definitivamente sbloccato per un finale di stagione in cui il suo apporto sarà fondamentale, come quello di tutta la rosa.

Milan, Chukwueze può partire: offerte da Spagna e Premier

Il Milan, infatti, vuole blindare la seconda piazza in campionato ed al contempo andare il più avanti possibile in Europa League, magari fino alla finale per provare a mettere in bacheca il trofeo. A fine stagione, poi, si tireranno le somme e si valuterà anche il futuro dell’esterno.

D’altronde la scorsa estate il Milan ha fatto un investimento poderoso per acquistarlo a titolo definitivo dal Villarreal: al club spagnolo sono stati versati ben 20 milioni di euro più 8 di bonus, con l’esterno che ha firmato un contratto quinquennale, conscadenza a giugno del 2028.

Sembra però che il 24enne abbia ugualmente mercato, nonostante la sua stella fin qui non abbia brillato a Milano. Come riporta il giornalista turco esperto di mercato Ekrem Konur, nfatti, sul ragazzo avrebbero posat gli occhi alcuni club di Premier League e de LaLiga.

Possibile, quindi, che il Milan possa privarsi in estate del suo esterno, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente che possa permettere ai rossoneri di incassare una plusvalenza o, quantomeno, di non perderci. Molto dipenderà anche dal prossimo tecnico che siederà sulla panchina rossonera, con Stefano Pioli che si gioca le sue chance negli ultimi due mesi di stagione.