Milan, colpo sempre più complicato: si è inserito anche il Napoli

In vista della prossima estate si preannuncia un duello di mercato tra Napoli e Milan: nel mirino un grande protagonista di questo campionato

Mancano ancora diversi mesi all’apertura del calciomercato, c’è ancora una fase finale caldissima di stagione da giocare, ma le società stanno gettando le basi per costruire le rose del prossimo anno. In particolar modo, chi ha già chiaro il futuro di alcuni propri giocatori, si sta già adoperando a trovare i migliori sostituti. Come il Napoli, pronto a sfidare il Milan per portare in azzurro uno dei grandi protagonisti del campionato di Serie A che stiamo vivendo.

Non è la prima volta che il club di De Laurentiis e quello di Cardinale entrano in rotta di collisione. Top club di Serie A dai conti sani e dalla voglia di puntare sui giovani più talentuosi del panorama europeo, calciatori emergenti ma già pronti per competere ad altissimi livelli, il club partenopeo e quello rossonero hanno messo più volte nel mirino gli stessi obiettivi, in alcuni casi sfidandosi apertamente.

Una storia che potrebbe ripetersi quest’estate, e non solo per il bomber che dovrà sostituire, in casa Napoli, Osimhen, e in casa Milan, Giroud. Tra gli altri reparti da completare, sia la formazione azzurra che il club meneghino hanno anche il centrocampo, e avrebbero da tempo ormai individuato come prossimo rinforzo un giocatore che da due stagioni sta facendo faville in Serie A.

Mezza Europa su di lui: un’italiana sfida il Milan

Tra le tematiche di mercato che maggiormente stanno tenendo impegnato il Napoli in queste settimane c’è ovviamente la questione relativa al dopo-Zielinski. Il calciatore polacco sarà dal termine della stagione un nuovo giocatore dell’Inter, e non è detto che per sostituirlo gli azzurri decideranno realmente di confermare in rosa Traoré, arrivato in prestito dal Bournemouth lo scorso gennaio.

Per far fare un salto di qualità a un ruolo che, senza il nazionale polacco, rischia di diventare un punto debole della squadra, gli azzurri avrebbero da tempo individuato come perfetto sostituto quel Ferguson da giorni accostato con insistenza anche al Milan.

Dal canto suo la squadra rossonera potrebbe però tentarlo garantendogli non solo la Champions, al momento un’utopia per gli azzurri allenati da Calzona, impegnati in una rincorsa disperata verso il quarto o quinto posto, ma anche la possibilità di continuare a lavorare con Thiago Motta, primo nome sulla lista del Milan in caso di divorzio da Pioli.

Resta comunque complicato per entrambe le italiane arrivare al centrocampista scozzese. L’ex Aberdeen piace infatti moltissimo anche in Premier, campionato in cui investire 25 milioni per un talento del genere non è sicuramente un azzardo. Senza dimenticare la potenziale concorrenza della Juventus, che da tempo segue, sotto traccia, il calciatore del Bologna, probabilmente come alternativa low cost al primo grande obiettivo, Teun Koopmeiners.