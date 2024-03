@ML – Pioli sorride, Leao torna a Milanello: il Portogallo lo “libera”, il motivo

Rafael Leao lascia il ritiro del Portogallo: nessun problema fisico, Pioli può sorridere. I dettagli

Ieri sera il Portogallo ha vinto con merito per 5-2 sulla Svezia. Un’amichevole che ha mostrato ancora una volta tutta l’artiglieria di fuoco della nazionale lusitana, considerata giustamente una delle favorite per la vittoria di Euro 2024.

Tra i protagonisti anche Rafael Leao, l’attaccante del Milan che ha avuto finalmente la chance di partire dal 1′ minuto contro gli svedesi. Il match amichevole di Guimaraes è stato aperto proprio dalla prodezza del numero 10 milanista, che ha realizzato un bellissimo gol partendo dalla sua mattonella preferita, quella di attaccante esterno sinistro.

45 minuti in campo per Leao, che ad inizio ripresa ha lasciato il posto a Bruma come naturale rotazione di elementi scelta dal c.t. Roberto Martinez. Dopo questa bella prova, è arrivata un’ottima notizia per il Milan e per Pioli: il suo impegno con la Nazionale è infatti finito, ma non per problemi fisici.

Perché Leao lascia il ritiro del Portogallo

Dopo la splendida prestazione contro la Svezia di Leao, con tanto di scambio di maglia con Gyokeres a fine match (il sogno dei tifosi del Milan per l’attacco), il Portogallo ha liberato il portoghese, che può fare così ritorno a Milanello nei prossimi giorni. Nessun problema fisico per lui, semplice rotazione dei giocatori che la Federazione portoghese aveva già programmato.

Roberto Martinez, ct del Portogallo, ha rispedito a casa oltre a Leao anche Nelson Semedo, Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Palhinha, Toti Gomes, Bruno Fernandes e Goncalo Ramos. Al loro posto sono stati chiamati altri otto. In questo modo l’allenatore ha la possibilità di far ruotare i giocatori e provare altre soluzioni in vista dell’Europeo. Un’ottima notizia per Pioli che potrà riavere subito Leao e prepararlo al meglio in vista dei prossimi importanti impegni. Al rientro dalla sosta c’è la Fiorentina a Firenze, una trasferta sempre complicata, ma la data cerchiata in rosso è l’11 aprile quando si giocherà l’andata del quarto di finale di Europa League contro la Roma.