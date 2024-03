Né Zirkzee né Sesko: sorpresa Milan, l’erede di Giroud può essere lui

Giroud sempre più vicino a lasciare il Milan a fine stagione: per la sua sostituzione è corsa a due ma c’è un bomber a sorpresa

Olivier Giroud sembra aver deciso il suo futuro: con ogni probabilità saranno gli ultimi mesi dell’attaccante con la maglia del Milan, deciso com’è a vivere l’esperienza statunitense nel finale di carriera. Contatti già presi con la Mls, per una scelta di vita sia personale – un calcio meno stressante dal punto di vista mentale e fisico – che familiare.

E così il Milan è alla ricerca di due attaccanti: uno dovrà essere ovviamente il nuovo bomber dei rossoneri, colui che non dovrà far rimpiangere il centravanti francese e capace di caricarsi sulle spalle tutto il peso del reparto offensivo rossonero, mentre l’altro dovrà essere un bomber di scorta. Per quest’ultima opzione l’identikit perfetto è quello di un giovane calciatore dai costi accessibili, anche perché Jovic nei prossimi mesi si gioca le sue chance di rinnovo.

La sosta per lasciar spazio alle Nazionali, in questo senso, è d’aiuto alla dirigenza milanista che ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca della giusta soluzione. Il preferito è sempre l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, ma nelle ultime ore sta prendendo quota un’altra ipotesi.

Milan, tra Zirkzee e Sesko spunta il bomber del PSG

Se l’olandese è molto apprezzato per le sue qualità tecniche ma anche per la conoscenza della Serie A, dov’è ormai esploso definitivamente, in seno alla dirigenza rossonera sta prendendo piede la soluzione Benjamin Sesko. L’attaccante sloveno in forza al Lipsia ha mostrato grandi doti atletiche e finalizzative e nella gerarchia delle preferenze ha scalzato tutti, fino a raggiungere Zirkzee.

Classe 2003, alto 195 centimetri, in questa stagione ha segnato sette gol in Bundesliga in 23 presenze ed in totale sono 11 i gol e due assist in 34 presenze, incluse Champions League e coppa nazionale tedesca. Sesko è reso appetibile anche dalla clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Una cifra di certo importante ma ampiamente ammortizzabile trattandosi di un 20enne.

Nella macro lista dei calciatori graditi alla dirigenza rossonera vi sono anche il bomber dello Stoccarda Guirassy e Jonathan David, il canadese del Lille nel mirino anche del Napoli. Jorge Mendes, invece, ha intenzione di proporre al Milan un suo assistito, Gonçalo Ramos che al Paris Saint Germain sta trovando spazio solo nelle ultime settimane.

In questo caso, però, va capita la posizione dei transalpini; Ramos potrebbe essere il dopo Mbappé, visto anche l’apprezzamento di Luis Enrique ma non è un mistero che ai francesi piaccia Rafa Leao.