Maldini e l’agente di Pioli insieme a Miami per Italia-Venezuela (VIDEO)

Maldini a Miami: ha assistito prima alla partita di tennis di Berrettini e poi all’amichevole della nazionale italiana di calcio.

Dopo il licenziamento dal Milan, non si sa se Paolo Maldini tornerà a lavorare come dirigente. È stato accostato ad alcuni club, però poi non si è sviluppato niente di concreto.

In questo momento l’ex direttore tecnico rossonero si sta semplicemente godendo la vita e la sua famiglia. Il secondogenito Daniel sta facendo bene in Serie A con la maglia del Monza e certamente questo gli dà grande soddisfazione. Invece, il primogenito Christian ha iniziato la carriera da agente e spera di diventare bravo in tale ruolo.

Maldini vede il procuratore di Pioli

Recentemente Maldini è volato a Miami con la moglie Adriana Fossa, ha assistito prima alla partita di tennis di Matteo Berrettini al Miami Open e poi all’amichevole di calcio tra l’Italia e il Venezuela.

La consorte di Paolo è venezuelana e recentemente si è parlato della possibilità che Daniel possa vestire la maglia della nazionale sudamericana, essendo in possesso del doppio passaporto. Toccherà a lui decidere se aspettare una eventuale chiamata dell’Italia oppure accettare la convocazione del Venezuela, se quest’ultima dovesse chiamarlo. Con la Vinotinto sarebbe più facile trovare spazio, indubbiamente.

Maldini senior a Miami è stato visto assieme a Gabriele Giuffrida, agente italiano con il quale ai tempi in cui era dirigente del Milan ha collaborato a più operazioni: Stefano Pioli, Krzysztof Piatek, Souahilo Meite, Antonio Mirante e Junior Messias. I rapporti sono rimasti buoni.

Tomás Rincón saludando a la leyenda italiana Paolo Maldini ya su esposa venezolana, partido emotivo para la familia italo-venezolana. No tengo duda que éste partido acercará un poco a Daniel Maldini (jugador del Monza) para que juegue con la #vinotinto. pic.twitter.com/2GEDwTd4vV — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) March 21, 2024

Paolo tornerà a fare il dirigente sportivo?

Com’è noto, Maldini ha espresso delle critiche forti nei confronti di Gerry Cardinale, Giorgio Furlani e Paolo Scaroni. Inoltre, non è un segreto che prima di essere licenziato abbia pensato alla sostituzione di Pioli con un altro allenatore. Un ritorno al Milan è impossibile con l’attuale proprietà e l’attuale management, solo se in futuro cambieranno i padroni del club si potrebbe riaprire uno spiraglio.

Nei mesi scorsi era stato indicato come candidato per diventare direttore generale dell’Al Ittihad, squadra dell’Arabia Saudita. Poi quel posto è andato a Ramon Planes, ex di Barcellona e Betis. Successivamente era stato accostato al Manchester United, che con l’arrivo di INEOS come azionista al 25% farà dei cambiamenti nella gestione sportiva e prenderà un nuovo direttore sportivo. Il prescelto, però, è Dan Ashworth (oggi al Newcastle United).