Theo Hernandez, i tifosi tremano: “Bayern Monaco e Arabia Saudita”, i dettagli

Le parole del giornalista fanno tremare i tifosi: il futuro di Theo Hernandez è tutt’altro che certo, i dettagli

Il 2024 di Theo Hernandez è stato finora incredibile. Sommando gol e assist è già a quota 11, facendo meglio in Serie A anche di gente come Vlahovic e Lautaro Martinez. Un vero e proprio campione affermato ormai, forse il miglior giocatore del nostro campionato nonché elemento chiave dei rossoneri di Stefano Pioli.

I tifosi lo amano, sia per il suo attaccamento alla maglia che per quello che fa in campo. Negli occhi dei milanisti c’è ancora l’eurogol segnato contro l’Atalanta nel match Scudetto del 2022, partendo dalla difesa, saltando mezza squadra avversaria e arrivando lucido e preciso per il gol del 2-0.

Si parla spesso di una presunta necessità del Milan di cedere un big in estate come accaduto con Sandro Tonali lo scorso anno. E i sostenitori rossoneri temono proprio che stavolta possa toccare al loro vice capitano. E, a quanto pare, le probabilità che si verifichi nella prossima estate sono tutt’altro che basse.

Theo Hernandez via dal Milan? Le ultime

A fare il punto sulla situazione di Theo Hernandez in vista dei prossimi mesi c’ha pensato Matteo Moretto, giornalista di Relevo e punto di riferimento di tutti i tifosi per quanto riguarda le notizie di mercato dei rossoneri.

Le ultime parlano di Theo che ha un contratto in essere fino al 2026 con il Milan. Il difensore si trova molto bene in rossonero e non ha alcuna volontà di lasciare il club, ma sa bene che in estate arriveranno offerte importanti per lui. L’agente Quilòn non intende affatto bypassarle a prescindere.

Sulle tracce di Theo, da tempi non sospetti c’è il Bayern Monaco. Che starebbe pensando a lui come erede di Alphonso Davies (promesso sposo del Real Madrid). I tedeschi possono fare sul serio ed investire anche una cifra importante per strapparlo al Milan. L’entourage di Hernandez è stato anche contattato da club della Saudi Pro League: l’opzione chiaramente non convince il giocatore, ma alcuni club potrebbero avanzare nei prossimi mesi una maxi-offerte, di quelle difficili da rifiutare.

E il rinnovo? A quanto pare in questo momento non ci sono trattative in corso. Theo Hernandez ha un contratto ancora di due anni, quindi non è una priorità, e percepisce 5 milioni. Lui a Milano sta bene ed è felice, è legatissimo ai rossoneri e i tifosi lo considerano il vero capitano della squadra.