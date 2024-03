“Fu vicinissimo al Milan”, ecco perché è saltato tutto: il racconto dell’agente

Cruciale racconto da parte dell’agente del calciatore. Ha ammesso di quanto il suo assistito sia stato ad un passo dal Milan, spiegando i motivi della rottura.

Il Milan ha perso una sola gara in campionato in questo 2024, quella contro il Monza in trasferta. È terminata 4-2 per i padroni di casa all’U-Power Stadium. Una partita clamorosa, non tanto per il risultato, quanto per il suo andamento. Nel derby lombardo, è stato il Monza a portarsi in vantaggio, anzi in doppio vantaggio, prima della fine del primo tempo. Ha aperto le danze Matteo Pessina dal dischetto, per poi segnare il 2-0 pochi istanti dopo Dany Mota.

Il Milan si è recato negli spogliatoi con un uomo in meno data l’espulsione di Luka Jovic, ma al rientro in campo è stato comunque in grado di pareggiare i conti. Sì, in 11 contro 10, il Diavolo ha fatto il Diavolo, e si è portato sul 2-2 prima con Giroud e poi con Pulisic. Sembrava si potesse andare così a casa, con un punto né deludente né positivo. Ma al 90esimo esatto il gol del giovane ha spento ogni speranza rossonera.

Fatalità del caso il gol del 3-2 e quello del 4-2 sono stati segnati da due che coi colori rossoneri c’hanno un certo legame. Il primo Warren Bondo, il secondo Lorenzo Colombo. Se il cartellino di quest’ultimo appartiene al Milan, diversa è la situazione di Bondo, che invece dai rossoneri è stato ad un passo. Il racconto del suo agente in persona è davvero interessante. Ha confermato tutto.

Bondo, il Milan era ad un passo: perché è saltato tutto

Fabrizio Ferrari è il primo agente di Warren Bondo, e intervistato da Numero Diez ha raccontato come è andata nel dettaglio tra il calciatore e il Milan, e come mai alla fine si è scelta Monza come meta. “Lui era vicinissimo al Milan. Probabilmente la prima squadra che ci aveva chiamato – racconta Ferrari – I rossoneri grazie all’attenzione che hanno verso il mercato francese furono tra i primi a farsi avanti, ed era sicuramente una soluzione. Ma abbiamo ritenuto assieme al Milan di non continuare la trattativa”.

I motivi li spiega bene l’agente, come anche la scelta di dirigersi verso Monza: “Il ragazzo voleva giocare ed era difficile pensare a un suo inserimento stabile nella prima squadra rossonera. Il percorso al Milan sarebbe stato tortuoso. Warren è gestito da me e dalla famiglia. Non era facile convincere lui, che veniva dal Nancy e aveva tantissime possibilità di continuare in Francia col Nizza, Strasbourg e veramente tante squadre di Ligue 1. Non è stato facile convincerlo ad andare in Italia e accettare una sfida in Serie A col Monza, che era sicuramente una squadra nuova. L’intervento di Galliani fu determinante”.