L’annuncio a sorpresa di Marotta: addio Inter

Beppe Marotta dirà addio all’Inter: clamoroso annuncio da parte dell’amministratore delegato nerazzurro, svelato il suo futuro

La storia di Beppe Marotta all’Inter è quasi giunta al termine. Non siamo ancora al finale definitivo, ma l’addio è ormai scontato. A rivelarlo non è stato un uomo qualunque, una fonte vicina all’ambiente nerazzurro o al dirigente ex Juve, bensì lo stesso amministratore delegato. A sorpresa, nel bel mezzo della pausa per le Nazionali, ha rotto gli indugi, svelando apertamente quali sono i piani per il proprio futuro.

Per i tifosi si tratta di un fulmine a ciel sereno. O almeno di qualcosa di molto simile. Nonostante la portata dell’annuncio, però, l’addio non sarà immediato. Semplicemente è qualcosa di già programmato e probabilmente conosciuto da tutti in società.

È come se i tifosi nerazzurri si trovassero adesso nella seconda metà di un bel film, di quelli che si vorrebbe non finissero mai, ma di cui non si vede l’ora di poter vedere il finale, nonostante il timore dei titoli di coda. Un finale che al momento è ancora lontano ma, appunto, inevitabile, e per certi versi già scritto, almeno nella mente di un dirigente che, piaccia o meno, ha fatto la storia del calcio italiano ed è ormai entrato anche in quella del club meneghino.

Inter, svolta Marotta: annuncia l’addio

Con un calcio italiano in perenne affanno, Marotta non sembra avere intenzione di abbandonare alle proprie difficoltà uno sport che gli ha dato enormi soddisfazioni nella sua vita. Al termine del suo percorso in nerazzurro, resterà attivo all’interno del mondo del calcio, ma con un ruolo diverso e con un unico obiettivo: portare il nostro paese nel futuro di questo sport, per permettere ai giovani di poter ancora sognare.

Nella sua mente i punti su cui agire sono molti: le strutture (stadi, ma anche centri d’allenamento), le scuole, il rapporto con le istituzioni. Tutte tematiche che avrà modo di affrontare quando avrà terminato il suo mandato alla guida di uno dei club più blasonati del nostro campionato.

Lo aveva detto già qualche tempo fa: dopo l’Inter, si sarebbe dedicato alla politica sportiva. E a quanto pare l’amministratore delegato nerazzurro non ha cambiato idea, come confermato in un intervento alla Sala Montanari di Varese: “Al termine del mio contratto con l’Inter lascerò il club. Nel mio futuro mi occuperò solo dei giovani“.

Fino al giugno del 2027, dunque, Marotta continuerà a guidare la squadra nerazzurra, pronto a portarla il più in alto possibile e magari a regalarle una nuova Champions League o la vittoria del primo Mondiale per Club. Dopo di allora, riterrà però il suo mandato concluso, e metterà le sue forze per correggere alcune storture del nostro calcio, soprattutto per quanto riguarda i giovani, con idee innovative che, al di là di ogni colore e di ogni bandiera, potrebbero davvero cambiare il futuro dello sport che tutti amiamo.