Maignan, il sostituto dalla Serie A: idea gradita a Milanello

Il Milan potrebbe decidere di rimpiazzare un’eventuale, ma non scontata, partenza di Mike Maignan con un altro portiere della Serie A.

La scorsa estate il Milan ed i propri tifosi hanno dovuto accettare, a malincuore, la cessione di un pezzo pregiato della propria squadra. Ovvero Sandro Tonali, che un po’ a sorpresa ha deciso di accettare la proposta multi-milionaria del Newcastle e dunque lasciare il suo club del cuore.

Una cessione dolorosa, ma allo stesso tempo doverosa. Infatti con i circa 70 milioni di euro incassati dall’addio di Tonali, il Milan ha potuto finanziare il proprio mercato in entrata, reinvestendo tutto il denaro su nuovi innesti e sviluppando una importante plusvalenza, assolutamente benefica per le casse della società.

Il rischio è che il Milan decida di sacrificare un altro big anche nella prossima sessione estiva di mercato, per la stessa motivazione di Tonali. Ovvero reperire il denaro utile per migliorare la squadra in altri reparti e renderla dunque ancora più completa e competitiva. Tra i titolarissimi che potrebbero avere maggiori chance di partire, c’è Mike Maignan. Il portiere infatti è molto richiesto ed apprezzato.

Il giovane italiano piace al Milan per la porta

Maignan negli ultimi tempi è stato accostato al Bayern Monaco come possibile erede di Manuel Neuer. Inoltre c’è il cruccio legato al suo contratto: il francese vorrebbe un adeguamento dell’ingaggio (attualmente percepisce 2.8 milioni), con il serio rischio di vederlo finire sul mercato in caso di mancato accordo con il Milan.

Se davvero dovesse essere Maignan a partire, il Milan potrebbe pensare seriamente di rimpiazzarlo con un colpo di prospettiva. Un giovane portiere italiano che sta facendo molto bene da un paio di stagioni e che aspetta la grande occasione. Ovvero Elia Caprile, classe 2001, in forza all’Empoli ma di proprietà Napoli.

Un talento vero, veronese di nascita ma già abile a mettersi in mostra anche in altri lidi. Un nome che piace a Milanello, come confermato anche da Carlo Pellegatti nelle recenti dichiarazioni rilasciate a Tv Play sul mercato futuro dei rossoneri: “Ho visto la partita tra Bologna e Empoli e dico che se dovesse partire Maignan punterei su uno come Caprile che ho visto fare cose eccezionali con la squadra toscana”. Un attestato di stima condiviso anche dalla dirigenza e dai talent-scout del Milan.

Caprile dopo un infortunio che lo ha bloccato nel girone d’andata, sta tornando a mostrare tutte le qualità innate. Fa parte della nuova scuola di talentuosi portieri italiani, pronti al salto di qualità, così come i vari Turati, Carnesecchi, Di Gregorio e Falcone.