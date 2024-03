Maignan, la decisione definitiva per Francia-Germania: i dettagli

Dalla Francia arrivano aggiornamenti sulla situazione del portiere del Milan, non in perfette condizioni fisiche.

Periodo non fortunatissimo per Mike Maignan, che nelle ultime due partite in rossonero ha accusato due diversi infortuni. Per fortuna, niente di grave.

In Europa League contro lo Slavia Praga è stato vittima di una contusione al ginocchio destro, mentre in Serie A contro l’Hellas Verona ha avuto un fastidio all’adduttore sinistro. La preoccupazione era soprattutto per il secondo problema fisico, dato che in questa stagione sono stati diversi i guai muscolari avuti dalla squadra di Stefano Pioli. Inoltre, lo stesso portiere nelle ultime stagioni ha avuto degli infortuni di questo tipo.

Mike Maignan, la scelta per Francia-Germania

Nonostante le non perfette condizioni fisiche, Maignan è comunque andato in nazionale. Nei primi giorni non si è allenato con il gruppo, lo ha fatto solo da giovedì. Didier Deschamps e lo staff hanno voluto attendere prima di prendere una decisione in vista della prestigiosa amichevole Francia-Germania in programma questa sera.

Secondo quanto rivelato da Le Parisien, il portiere del Milan verrà risparmiato. Anche se ha svolto regolarmente alla rifinitura di venerdì, alla fine ha prevalso il principio di precauzione. Ci permettiamo di dire che è una scelta molto saggia e logica, non aveva alcun senso rischiare Mike in un match amichevole, per quanto prestigioso. La stagione è ancora in pieno svolgimento ed è giusto evitare qualsiasi pericolo.

Nei prossimi giorni vedremo quali saranno le condizioni dell’ex Lille, se Deschamps e staff valuteranno la possibilità di farlo giocare nell’amichevole di martedì 26 marzo contro il Cile. L’approccio dovrebbe essere sempre quello della massima cautela, com’è stato finora. Ovviamente, il Milan è informato costantemente della situazione e spera che prevalga il buon senso.

Perdere Maignan sarebbe molto grave sia per i rossoneri sia per la stessa Francia, che in estate disputerà l’Europeo. È anche nell’interesse della nazionale francese evitare situazioni potenzialmente rischiose. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, intanto stasera Mike guarderà l’amichevole contro la Francia dalla panchina. In porta ci sarà Brice Samba del Lens, certamente determinato a fare bene per rafforzare il suo status in nazionale. Dietro di lui nelle gerarchie c’è Alphonse Areola del West Ham, che scalpita per scavalcarlo.