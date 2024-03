Milan, cambiano i piani: Ibrahimovic lo blinda

Il calciatore del Milan sembrava pronto ai saluti dopo gli ultimi mesi ormai poco idilliaci, invece sarebbero cambiati i piani.

Probabilmente è ancora troppo presto per capire chi resterà nel Milan della prossima stagione e chi saluterà definitivamente, prendendo altre rotte. I calciatori più in bilico sono coloro che hanno il contratto in scadenza a giugno, come Giroud, Kjaer e Jovic, ma le situazioni che si presenteranno in estate saranno molte e variabili.

Vi sono anche elementi dell’attuale rosa di Stefano Pioli che non hanno ancora convinto a pieno, addirittura chi viene tacciato di non essere all’altezza del Milan e di non meritare la conferma. Come una bocciatura, anche se molto rapida e precoce, che darebbe fine all’esperienza rossonera dopo pochi mesi.

È il caso di uno dei calciatori arrivato la scorsa estate al Milan dall’estero, voluto fortemente dalla dirigenza rossonera e giudicato positivamente dai talent scout. Un talento che però non ha rispecchiato le attese e le belle parole pronunciate nei suoi confronti, almeno secondo i giudizi di qualche settimana fa.

Ibra, colloquio con il calciatore: lo vuole con sé in futuro

Stiamo parlando di Samuel Chukwueze, forse per qualità di prestazione + prezzo l’acquisto meno azzeccato dell’ultima estate di calciomercato. Il nigeriano è costato più di 20 milioni di euro dal Villarreal, ma tra infortuni, Coppa d’Africa e qualche prova non troppo esaltante ha deluso. Almeno fino a qualche tempo fa.

In casa Milan hanno cominciato a circolare voci secondo cui il club fosse pronto a valutare, già nella prossima sessione di mercato, offerte di ogni genere per Chukwueze, vista proprio la poca qualità nelle sue prestazioni. Ma a zittire tali rumors c’ha pensato Zlatan Ibrahimovic in persona. Il consigliere di RedBird che avrà forte voce in capitolo sulla costruzione del Milan del futuro.

Secondo Tuttosport, Ibra avrebbe avuto un colloquio a Milanello proprio con l’esterno d’attacco mancino, facendogli capire come il Milan punti forte su di lui. È stato un investimento importante della scorsa estate e non verrà certo disperso dopo solo una stagione, visto che il club lo stima e lo considera un calciatore molto forte in prospettiva.

Il 24enne nigeriano ha risposto con grande enfasi all’attestato di stima di Ibrahimovic, tanto da trovare il suo primo gol in Serie A contro l’Hellas Verona, con un sinistro al volo preciso e ben indirizzato. Come riprova del fatto che Chukwueze non sia affatto un giocatore scarso o sopravvalutato, bensì abbia bisogno di fiducia e forma atletica per dimostrare quello che sa fare in campo.